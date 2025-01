Iní by sa už rozsypali. Komplikácie ani inkasované góly ich nerozhodili, získali trofej

„Vedeli sme, že to nebude ľahké. Vyhrávali sme o jeden gól, ale v priebehu dvoch minút sa to otočilo a prehrávali sme 1:3. Boli sme však výrazne dominantní a kvalitnejší. Domáci síce hrýzli, ale nemali nárok postúpiť. Napokon sme vyhrali 6:4 ,“ opísal začiatok úspešného pohárového ťaženia tréner Futsal Teamu Levice Milan Chudý.

Príprava videoanalýzy zvyčajne zaberie aj dve hodiny, tentoraz to však musel zvládnuť za extrémne krátky čas. „Bolo to narýchlo, ale malo to svoje opodstatnenie, taktika sa ukázala ako správna,“ poznamenal Chudý.

Do konca a na maximum

Levičanov nemohlo nič rozhodiť. Už dva roky spolupracujú s mentálnym koučom Milanom Kalmancaiom.

„Naša filozofia je postavená na tom, že hráme do konca. Bez ohľadu na to, čo sa v zápase deje, hráme na maximum,“ prezradil recept na úspech Kalmancai.

„Viem, že to znie jednoducho, každý sa o to pokúša, my to však neustále chlapcom opakujeme, stále sa k tomu vraciame,“ doplnil.

Aj vďaka tomu mužstvo dokázalo zvrátiť nepriaznivý stav vo viacerých zápasoch. Hráči nezložili hlavy ani vtedy, keď prehrali vysoko, nerozsypali sa z toho.

„Snažíme sa o to, aby sa každý sústredil na svoj výkon. Opäť ide o niečo, čo každý hovorí, ale my na tom intenzívne pracujeme. Aby sa hráči nerozprávali s rozhodcom, ale povzbudzovali sa. Takto sa správame aj my na lavičke,“ dodal Kalmancai.

VIDEO: Záznam finále Slovenského pohára Lučenec - Levice