Tatran s prvou výhrou v sezóne. V napínavom zápase zdolal Nové Zámky

Radosť hráčov Tatranu Prešov.
Radosť hráčov Tatranu Prešov. (Autor: FacebooK/Futsal Prešov)
TASR|3. jan 2026 o 19:53
Rozhodol desaťmetrový kop.

Dohrávka 11. kola Futsal Extraligy

MŠK Nové Zámky - FC Tatran Prešov futsal 7:8 (4:4)

Góly: 1. Molda, 10., 36. Marcel Marík, 15., 32. Dibusz, 17. Procháczka, 38. Ján Komora - 6. Adrián Hricov, 14., 39. Kuhajdík, 16. Fedor, 18. Virguez Castillo, 25., 34. Lukáš Hricov, 36. Dibusz (vl.)

V úvodnom extraligovom zápase futsalového roka 2026 a dohrávke 11. kola si na svoje konto pripísal prvú výhru v sezóne prešovský Tatran.

Po prestrelke, keď sa skóre prelievalo z jednej strany na druhú, rozhodol o trojbodovom zápise pre hostí na pôde Nových Zámkov z premeneného desaťmetrového kopu kapitán Kuhajdík.

    dnes 19:53
