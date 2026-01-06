Česko zasiahla smrť bývalého reprezentanta. Mal iba 37 rokov

V 37 rokoch v pondelok zomrel bývalý futsalový reprezentant a trojnásobný majster republiky v drese Chrudimi Ján Lištván.
V prvej lige odohral celkovo dvanásť sezón, popri Chrudimi tiež za Zruč nad Sázavou, Slavii Praha a Vysoké Mýto. O jeho úmrtí informovala Futbalová asociácia ČR na webe.
Lištovaný v najvyššej domácej súťaži odohral celkovo 247 stretnutí a nastrieľal 90 gólov. S Chrudimou získal tituly v rokoch 2007, 2008 a 2010.
V reprezentácii debutoval v októbri 2010 na Grand Prix v Brazílii a počas necelých piatich rokov za ňu nastúpil do 16 zápasov. Skóroval raz.