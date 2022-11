Sagan dokáže byť nad vecou, Vlhová ukázala veľkú odvahu, vraví psychológ

Prečo je pre športovca dôležitá psychická odolnosť a ako sa dá rozvíjať? Ako môže rodič posilniť psychickú odolnosť dieťaťa pri športe a čomu by sa mal vyvarovať? Kedy by mal ísť športovec k psychológovi?

Často si psychicky odolných ľudí predstavujeme ako nejakých tvrďákov, no vôbec to nemusí tak byť. Psychicky odolní športovci si aj poplačú, aj majú hlavu v smútku, ale vždy dokážu vstať a opäť bojovať, pokračovať ďalej v športovej kariére.

Ak má športovec psychickú odolnosť, to ho predisponuje na to, že zvládne ľahšie tieto situácie a dokáže podať svoj štandardný výkon. Ľudovo povedané: nevybuchne.

Myslíte si, že sú rozdiely medzi jednotlivými športmi, že niektoré vyžadujú väčšiu mentálnu odolnosť?

Sú športy, ktoré sú trochu náročnejšie na psychiku. Takým je napríklad tenis, gymnastika alebo golf, či nejaké extrémne až adrenalínové športy. Sú to najmä športy, kde nie je priestor na veľké chyby, alebo sú tam nejaké zlomové body.

V tenise hráč môže hrať celý set výborne, na konci príde do tajbrejku, stratí jednu-dve lopty a prehrá celý set. Pre mnohých športovcov je veľmi ťažké sa s tým vyrovnať. Nedokáže to hneď každý a automaticky.

Vy ste sa venovali lyžovaniu, kde tiež nie je veľa priestoru na zaváhania.

Tam je náročné to, že okolnosti splnenia výkonu sú veľmi rýchle a vratké. Človek dostane špicar alebo spraví maličkú chybu a hneď ho to stojí veľké umiestnenia. Potom ho to mrzí oveľa viac. Vtedy pretekár môže cítiť, že ak by mal ešte jeden pokus, tak by to mohlo vyzerať úplne inak.