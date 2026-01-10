Tatran Prešov oslavuje len druhé víťazstvo v sezóne. Duel sa odohral bez divákov

Radosť hráčov Tatrana Prešov.
Radosť hráčov Tatrana Prešov. (Autor: FacebooK/Futsal Prešov)
10. jan 2026
V ďalšom stretnutí triumfovala Pinerola nad Banskou Bystricou 10:1.

Futsalisti Prešova zaznamenali druhé víťazstvo v prebiehajúcej ligovej sezóne. V piatkovom zápase 12. kola si poradili s bratislavskou 4FSC FTVŠ 8:1, duel sa pre disciplinárne opatrenie odohral bez divákov.

V ďalšom stretnutí triumfovala Pinerola nad Banskou Bystricou 10:1.

Futsal Extraliga - 12. kolo:

FC Tatran Prešov futsal - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 8:1 (1:0)

Góly: 10. Fedor, 23. A. Hricov, 28. D. Kuhajdík, 29. Streňo, 33. Kovács, 34. Rabatin, 34. Kapraľ, 35. Mikluš - 28. Šporánek

Pinerola 1994 FA Bratislava - MIBA Futsal Banská Bystrica 10:1 (2:0)

Góly: 15. Tóth, 18., 23. a 31. Chamilla, 29. Vlna, 31. a 36. Kyjovský, 33. a 40. Pokorný, 36. Strapek - 36. Kajaba (vl.)

    Radosť hráčov Tatrana Prešov.
    Radosť hráčov Tatrana Prešov.
    Tatran Prešov oslavuje len druhé víťazstvo v sezóne. Duel sa odohral bez divákov
