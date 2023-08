Chlapcovi z dediny pri Dunaji tlieskajú v Nemecku. Nevie sa dočkať zápasu proti Ronaldovi

Som veľmi rád, že sa mi darí. V prvom zápase doma proti Schalke som dal dva góly a pridal som jednu asistenciu, v druhom kole vonku s Karlsruhe som strelil ďalší gól a na ďalší som prihral. Je to skvelý štart.

O výsledku oboch zápasov sa rozhodlo až v závere. V stretnutí proti Schalke vyhral Hamburg 5:3, keď rozhodujúce góly padli v 91. a v 99. minúte, pričom hostia v priebehu zápasu vyhrávali 2:1. V Karlsruhe ste tiež dokázali otočiť nepriaznivý stav, no napokon domáci v 95. minúte vyrovnali na 2:2. Nemália sa vám štyri body po dvoch kolách?

Aj preto to budeme mať veľmi ťažké, lebo Hertha pricestuje do Hamburgu s cieľom vyhrať, chce prerušiť túto sériu. My však hráme doma, a musíme získať tri body.

Je to prekvapenie pre všetkých. Už aj to je nezvyčajné, že Hertha je v druhej lige a nikto nečakal, že po dvoch kolách bude bez bodu. Doma dokonca prehrala s nováčikom SV Wehen.

Hertha je zatiaľ bez bodu, hoci ju mnohí považovali za favorita na postup. Ako to vnímate?

Nechýbalo veľa, aby ste teraz boli v najvyššej súťaži, lenže Hamburg prišiel o priamy postup do Bundesligy za neskutočných okolností. Emocionálne to muselo byť ako na horskej dráhe: po poslednom kole ste už oslavovali postup, no napokon z toho bola baráž, v ktorej uspel Stuttgart…

Bolo to naozaj veľmi emotívne. V poslednom zápase sezóny v Sandhausene sme dali rýchly gól, potom som sa však okolo dvadsiatej minúty zranil. Museli ma vystriedať. Bol som smutný, lebo som cítil, že niekoľko týždňov určite budem mimo a v prípadnej baráži by som mužstvu nemohol pomôcť. Tušil som, že to môže ohroziť aj moju účasť na reprezentačnom zraze.

Išiel som však na lavičku a povzbudzoval som mužstvo. Na striedačke sme na mobile sledovali stav druhého zápasu, ktorý sa vyvíjal v náš prospech, Heidenheim prehrával v Regensburgu 0:2, pričom potreboval vyhrať. Všetci sme verili, že by sa nám to mohlo podariť.

Náš zápas sa už skončil, fanúšikovia vbehli na ihrisko, všetci oslavovali, lebo Heidenheim stále prehrával o gól a už aj tam plynul nadstavený čas.

Zrazu sme videli, že Heidenheim vyrovnal, ale ešte aj to by bolo pre nás dobré… O niekoľko minút však hostia dali víťazný gól a my sme smutní opustili ihrisko…

Fanúšikovia najprv plakali od šťastia a ďakovali nám, že sme im splnili sen, potom plakali preto, lebo to predsa len nevyšlo.

Bolo to celé veľmi divné. Po týchto udalostiach bolo veľmi náročné hrať baráž proti ligistovi. Stále však tvrdím, že sme o postup neprišli v poslednom kole, predtým bolo viac zápasov, kde sme zbytočne postrácali body.