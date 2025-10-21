Veľká zmena ohľadom zápasu Barcelony v USA. Vedenie súťaže vydalo vyhlásenie

MADRID. Plán španielskej futbalovej La Ligy odohrať zápas Barcelony s Villarrealom v decembri v Miami bol zrušený pre „neistotu okolo stretnutia v rámci Španielska“.
Vedenie tamojšej najvyššej súťaže o tom informovalo v utorok.
Úradujúci šampión FC Barcelona sa mal 20. decembra stretnúť s Villarrealom v USA, čo by bol prvý ligový zápas európskej súťaže odohraný v zahraničí.
Vedenie súťaže vyjadrilo hlbokú ľútosť nad tým, že projekt, ktorý predstavoval historickú a jedinečnú príležitosť posunúť španielsky futbal na medzinárodnú úroveň, sa nemôže uskutočniť.
Vstupenky na zápas na štadióne Hard Rock v Miami mali byť v predpredaji od utorka, no organizátori najprv oznámili, že bol odložený a napokon celý plán zrušili.
Zápas sa teraz odohrá štandardne na štadióne Estadio de la Ceramica vo Villarreale. Európska futbalová únia (UEFA) už pritom dala duelu „zelenú“, rovnako ako aj stretnutiu talianskej Serie A medzi AC Miláno a Comom v Austrálii vo februári.
Prezident UEFA Aleksander Čeferin však zdôraznil, že v išlo o výnimočný prípad a nevytvára precedens.
Plán odohrať zápas v USA však čelil kritike z viacerých strán. Španielska asociácia futbalistov (AFE) cez víkend organizovala protesty – hráči všetkých tímov na začiatku ligových zápasov stáli bez pohybu 15 sekúnd.
Proti plánu sa inštitucionálne postavil aj Real Madrid, pričom brankár Thibaut Courtois v utorok vyhlásil, že by to narušilo férovosť súťaže.
Kapitán „bieleho baletu“ Dani Carvajal sa zas nechal počuť, že tento plán je manipulatívny. Informácie priniesla agentúra AFP.