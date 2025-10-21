Jasná manipulácia súťaže, hnevajú sa hráči Realu. Nepáči sa im duel Barcelony v USA

MADRID. Hráči španielskeho futbalového klubu Real Madrid Thibaut Courtois a Dani Carvajal kritizovali rozhodnutie odohrať duel La Ligy medzi Villarrealom a Barcelonou v Miami.
Belgický brankár hovoril o výhode pre Barcu, zatiaľ čo španielsky obranca to označil za manipuláciu súťaže.
La Liga oznámila, že stretnutie medzi Villarrealom a Barcelonou presunie do Miami, kde sa duel odohrá v decembri. Pôjde o prvý zápas európskej ligovej súťaže mimo „starého kontinentu“.
Finálne schválenie na odohratie zápasu v Miami ešte musí udeliť Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Európska futbalová únia (UEFA) už dala duelu „zelenú“, rovnako ako aj stretnutiu talianskej Serie A medzi AC Miláno a Comom v Austrálii vo februári.
Prezident UEFA Aleksander Čeferin však zdôraznil, že v prípade rozhodnutia išlo o výnimočný prípad a nevytvára precedens.
Rozhodnutie odohrať ligový duel v zámorí sa nepáči hráčom ani trénerovi Realu Madrid. „Je to úplné znehodnotenie súťaže. Ľahko sa hovorí o NFL alebo NBA, tam majú 82 zápasov, takže im to nič nemení, a v NFL o tom navyše hlasujú samotní majitelia klubov.
Tu je to presne naopak — rozhodli o tom sami, a tým znehodnocujú súťaž,“ citovala agentúra AFP utorkové vyjadrenie Courtoisa, ktorý si myslí, že Barcelona získa výhodu tým, že odohrá zápas na neutrálnej pôde:
„Hrať vo Villarreale je náročné. Každý by mal hrať doma aj vonku, okrem prípadov vyššej moci.“
Španielska hráčska asociácia (AFE) zorganizovala počas uplynulého víkendu protest, keď sa hráči vo všetkých ligových zápasoch prvých 15 sekúnd nehýbali. Tento protest však vysielateľ neukázal.
„Skrývať to je cenzúra a manipulácia, a to nie je dobré v žiadnom prípade,“ dodal 33-ročný brankár. Španielske médiá informovali, že Real Madrid podal sťažnosť španielskej vláde.
„Môj názor je jasný. Klub háji svoje záujmy a uvidíme, ako to dopadne,“ povedal tréner Xabi Alonso.
O svoj názor sa podelil aj ďalší jeho zverenec. „Myslím si, že ide o jasnú manipuláciu súťaže, ktorá neumožňuje všetkým tímom La Ligy súťažiť za rovnakých podmienok.
Podľa mňa je nevyhnutné, aby sme my – samotní hráči, kluby aj liga – boli spravodliví. Budeme musieť presadzovať férovosť, a nemyslím si, že toto k nej prispieva,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Carvajala.