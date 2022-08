Hamšíka čaká Ferencváros, AS Rím sa stretne s Betisom

ISTANBUL. Víťaz predchádzajúcej edície futbalovej Európskej konferenčnej ligy AS Rím sa v C-skupine Európskej ligy predstaví spolu s Ludogorcom Razgrad, Betisom Sevilla a HJK Helsinki.

Rozhodol o tom piatkový žreb v Istanbule.

Pred žrebom boli kluby boli rozdelené do štyroch košov. V každom bolo osem tímov.

Do skupinovej fázy postúpilo priamo dvanásť mužstiev, desať víťazov play off EL a desať neúspešných tímov z play off Ligy majstrov alebo ligovej vetvy tretieho predkola. Následne 32 tímov vyžrebovali do ôsmich skupín po štyroch.