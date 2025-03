Calzona privítal polovičku výberu na duely Ligy národov. Absencie trápia nás aj ich, hovorí Duda

SENEC. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na nedeľnom zraze hlásilo 14 z 26 hráčov. Káder by sa mal doplniť o zvyšný tucet do pondelkového popoludnia.

"Bol to veľmi pekný gól a prišiel po dlhom čase. Navyše som sa dokázal presadiť v dôležitom zápase, hodnota tohto gólu bude podľa mňa v konečnom zúčtovaní veľká," zhodnotil svoj presný zásah samotný stredopoliar.

O to väčší tlak je na ďalších oporách tímu, napríklad Dudovi, ktorý v sobotu zariadil gólom z priameho kopu triumf Verony na pôde Udinese (1:0).

Tím ide do zápasu s početnými zraneniami a absenciami vrátane stálice Juraja Kucku, ktorý v pondelok nečakane oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry.

Absencií v tábore "sokolov" sa Duda veľmi nebojí, verí, že v tejto fáze sezóny nebude stopercentne fit ani slovinský súper.

"Kvalitatívne je to naše a ich mužstvo podobné. Majú veľkú kvalitu, my taktiež, a tým pádom to bude určite zaujímavý dvojzápas. Máme absencie, ale tie trápia určite aj ich.

Rozhodne sa na ihrisku a verím, že úspešní budeme my," zhodnotil 30-ročný stredopoliar.

Zastavil sa aj pri štvrtkovej rozlúčke s Kuckom - na tento zápas je zatiaľ podľa informácií SFZ vypredaných 9000 lístkov, čiže menej ako polovica z kapacita Národného futbalového štadióna.