Arteta potvrdil: Saka je zranený a návrat pred koncom sezóny je nejasný

Saka spolu s niekoľkými ďalšími hráčmi vynechá piatkový ligový zápas proti Ipswich Town na Emirates, ale Arteta dúfa, že 23-ročný hráč sa vráti do formy ešte pred koncom sezóny.

V októbri a novembri anglický reprezentant nehral v troch zápasoch Ligy národov, a tiež chýbal pri ligovej prehre Arsenalu na pôde Bournemouthu a víťazstve v Lige majstrov proti Šachtaru Doneck, kvôli zraneniu tej istej nohy.

„Je to v rovnakej nohe. Mal tretie zranenie a neviem, aké veľké to bude. Ale mal už dve," povedal Arteta.

„Nevyzerá to dobre. Bude mimo hry pár týždňov, no mohlo to byť oveľa horšie."

Na otázku, ako plánuje nahradiť Saku, Arteta odpovedal: „Dávam dokopy nejaké nápady, ale ešte som sa k nim nedostal."

„Gabriel Jesus a Ethan Nwaneri tam už hrali. Kai Havertz by tam mohol hrať tiež. Uvidíme, vyskúšame rôzne alternatívy a opýtame sa, ako sa na to cítia."