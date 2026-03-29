Zomrela talentovaná hráčka z Mladej Boleslavi. Dôvodom je nečakaný zdravotný kolaps

Nadstavbová časť českej najvyššej súťaže v ženskom futbale mala tento víkend veľmi smutný úvod.
Všetky štyri zápasy v Skupine o titul aj o záchranu sa začali minútou ticha. Dôvodom bolo náhle úmrtie hráčky Mladej Boleslavi Nicol Valentovej.
Mala iba 16 rokov a podľa webu iDnes.cz je za jej náhlym odchodom nečakaný zdravotný kolaps. Ani v nemocnici jej už nedokázali pomôcť.
Valentová nastupovala v jesennej časti v III. lige dorasteniek, ale pripravovala sa aj s A-tímom Mladej Boleslavi, ktorý hrá rovnako v tretej najvyššej súťaži. Vo februári ešte stihla odohrať prípravný zápas proti Hodonínu.
"Nicol bola súčasť nášho tímu, šatne aj celého nášho príbehu. Navždy si ju budeme pamätať s loptou pri nohe, úsmevom na tvári a s radosťou z hry. Sú chvíle, keď slová nestačia. Nikdy nezabudneme," napísal klub z Mladej Boleslavi na sociálnych sieťach.
Podobná tragická udalosť sa odohrala v tomto týždni aj v Rakúsku. Tam však išlo o dopravnú nehodu, ktorej obeťou sa stala 20-ročná Alexandra Wimmerová z tímu FC Blau-Weiss Linz.
"Sme šokovaní a chýbajú nám slová. Bola taká mladá a mala pred sebou toľko cieľov a snov. Smiechom a pozitivizmom obohacovala náš klub. Bude nám všetkým veľmi chýbať," napísala webová stránka klubu z Linzu.