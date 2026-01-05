Pred duelom Manchestru United s Leedsom zomrel fanúšik. Dôvod nie je známy

Nedeľný zápas anglickej Premier League medzi futbalistami Leeds United a Manchestru United (1:1) poznačila tragédia. Pred výkopom zomrel fanúšik domáceho tímu.
Podľa agentúry DPA prišlo krátko pred začiatkom stretnutia tiesňové volanie. „Leeds United so zdrvením potvrdzuje, že fanúšik, žiaľ, zomrel pred zápasom Premier League s Manchestrom United na Elland Road po zdravotnej pohotovosti pred úvodným výkopom.
Všetci v Leeds United v tomto mimoriadne ťažkom období cítia s rodinou a s priateľmi fanúšika,“ uviedol klub na svojej oficiálnej stránke. Dôvod úmrtia dosiaľ nebol známy.