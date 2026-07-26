Zlé správy pre nového trénera. Zranenie Gomeza prehĺbi problémy v obrane Liverpoolu

Futbalový obranca Joe Gomez z FC Liverpool sa zranil v prípravnom zápase proti Sunderlandu.
Podľa trénera Andoniho Iraolu ide o „najhoršiu správu“ v úvode jeho pôsobenia na lavičke Liverpoolu.
Jeho zverenci zvíťazili na štadióne v Nashville 4:2 v úvode turné po USA. Gomez začal zápas ako stredný obranca a bol kapitánom Liverpoolu, však musel v ôsmej minúte odstúpiť.
Jeho predčasný odchod zvýraznil Iraoluove problémy s obranou, keďže nová posila Jeremy Jacquet zatiaľ nie je k dispozícii a Giovanni Leoni sa zotavuje po dlhodobej absencii. Iraola nedávno uviedol, že jeho tím je v obrane veľmi slabý.
„Najhoršou správou bolo hneď zranenie Joea. Doteraz sme mohli byť spokojní, pretože sme tréningový proces absolvovali bez zranení,“ povedal Iraola.
Jeho tím odohrá nasledujúci duel v New Yorku proti Wrexhamu a následne v Chicagu proti Leedsu.
„Je veľa vecí, ktoré potrebujeme vylepšiť. Bolo cítiť ťažké nohy po tom, čo hráči doteraz iba trénovali. Takže nám chýbala sviežosť. Ale dá nám to dobrý východiskový bod na zlepšenie.“
V kádri nefiguroval Virgil van Dijk, ktorý dostal po skončení MS dlhšie voľno. Ďalší účastníci MS Alexander Isak, Florian Wirtz a Ryan Gravenberch sa k tímu pripoja čoskoro.