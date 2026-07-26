Nový Zéland zažil historický večer. Zápas Tottenhamu zlomil divácky rekord

Richarlison sa teší z gól v prípravnom zápase medzi Aucklandom a Tottenhamom
Richarlison sa teší z gól v prípravnom zápase medzi Aucklandom a Tottenhamom (Autor: Tottenham Hotspur)
TASR|26. júl 2026 o 09:32
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Návštevnosť prípravného duelu prekonala rekord z kvalifikácie MS 2017.

Prípravný zápas medzi Aucklandom a Tottenhamom vytvoril divácky rekord futbalového duelu na Novom Zélande.

Víťazstvo účastníka anglickej Premier League nad víťazom domácej A-League 2:0 sledovalo 40 112 divákov. Góly Londýnčanov, ktorí nastúpili bez viacerých opôr, strelili útočníci Dane Scarlett a Richarlison.

Duel sa uskutočnil na novozélandskomm ragbyovom štadióne v Eden Parku. Návštevnosťou prekonal rekord z kvalifikácie MS 2017, v ktorom reprezentanti Nového Zélandu hrali proti Peru pred 37.034 divákmi.

Premier League

    Richarlison sa teší z gól v prípravnom zápase medzi Aucklandom a Tottenhamom
    Richarlison sa teší z gól v prípravnom zápase medzi Aucklandom a Tottenhamom
    Nový Zéland zažil historický večer. Zápas Tottenhamu zlomil divácky rekord
    dnes 09:32
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