Nový Zéland zažil historický večer. Zápas Tottenhamu zlomil divácky rekord

Prípravný zápas medzi Aucklandom a Tottenhamom vytvoril divácky rekord futbalového duelu na Novom Zélande.
Víťazstvo účastníka anglickej Premier League nad víťazom domácej A-League 2:0 sledovalo 40 112 divákov. Góly Londýnčanov, ktorí nastúpili bez viacerých opôr, strelili útočníci Dane Scarlett a Richarlison.
Duel sa uskutočnil na novozélandskomm ragbyovom štadióne v Eden Parku. Návštevnosťou prekonal rekord z kvalifikácie MS 2017, v ktorom reprezentanti Nového Zélandu hrali proti Peru pred 37.034 divákmi.