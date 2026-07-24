Nevie, či stihne úvod sezóny. Rodriho po šampionáte čaká operácia chrbta

Rodri.
Rodri. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. júl 2026 o 16:34
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Rodriho trápili v predchádzajúcom ročníku viaceré zdravotné problémy.

Futbalista anglického Manchestru City Rodri musí absolvovať operáciu chrbta. Zákrok sa uskutoční budúci týždeň, 30-ročný španielsky stredopoliar a kapitán majstrov sveta bude chýbať svojmu tímu bližšie nešpecifikovaný čas.

Rodriho trápili v predchádzajúcom ročníku viaceré zdravotné problémy, ale napokon pomohol Španielsku k zisku titulu na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Dlhoročnej stálice „Citizens“ sa po sezóne 2026/2027 skončí zmluva, ale nový tréner Enzo Maresca by bol rád, keby Rodri pokračoval v hráčskej misii na Etihad Stadium.

„Okolo veľkých hráčov sú vždy špekulácie. Je to normálne, pretože sa stal majstrom sveta. Je to jeden z najlepších hráčov a myslím si, že každý tréner by chcel mať Rodriho.

Teraz ho čaká operácia a potrebuje si oddýchnuť. Dá sa do poriadku a potom bude opäť s nami,“ citovala agentúra AP Marescu.

Premier League

    Enzo Maresca.
    Enzo Maresca.
    Najskôr asistent, teraz hlavný tréner. Maresca si váži príležitosť viesť City
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