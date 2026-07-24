Najskôr asistent, teraz hlavný tréner. Maresca si váži príležitosť viesť City

Nový tréner futbalistov Manchestru City Enzo Maresca si veľmi váži, že môže prebrať tím práve po Pepovi Guardiolovi.
Počas úvodnej tlačovej konferencie v pozícii hlavného kouča „Cityzens“ uviedol, že plne dôveruje tomu, ako je klub pripravený na obdobie po odchode jedného z najúspešnejších trénerov histórie.
Talian Maresca sa stal kormidelníkom City v júni a pôsobenie v štruktúrach klubu si vyskúša už tretíkrát.
V sezóne 2020/21 viedol rezervný tím a v ročníku 2022/23 pôsobil ako Guardiolov asistent. Ako asistent pracoval aj v Seville a West Hame a ako hlavný tréner viedol Parmu, Leicester City a naposledy Chelsea.
Počas piatkovej tlačovej konferencie venoval niekoľko slov aj svojmu mentorovi. „Je to pre mňa veľká česť. Už som viackrát povedal, že Pep je pre mňa najlepší tréner za uplynulých 20 až 25 rokov. Je to síce výzva, ale príjemná,“ citovala Marescu agentúra AFP.
Guardiola získal počas desiatich rokov v Manchestri s tímom 20 trofejí. Viacero klubov sa v minulosti po odchode dlhoročného trénera trápilo, vrátane mestského rivala Manchestru United po konci Sira Alexa Fergusona v roku 2013.
Maresca verí, že sú na túto výzvu v klube pripravení. „Najdôležitejšie je, akým systémom sa budeme riadiť. City malo v uplynulých 17 rokoch troch trénerov, to nie je v dnešnej dobe úplne bežné.
Aj to mi dodáva nádej, že sme nastavení tým správnym spôsobom,“ dodal Maresca, ktorý na začiatku týždňa odštartoval predsezónnu prípravu spolu s trénerským tímom a niektorými hráčmi. Po skončení MS však zatiaľ nepracuje s kompletným kádrom.