Dočká sa Arsenal ďalšej gigantickej hviezdy? Anglický majster má záujem o Viniciusa

Úradujúci anglický majster futbalovej Premier League FC Arsenal má údajne záujem o krídelníka Viniciusa Juniora z Realu Madrid.
Rozhovory medzi klubmi sú podľa portálu The Athletic zatiaľ len v počiatočnej fáze, no myšlienka prípadného príchodu 26-ročného Brazílčana má podporu aj v širších štruktúrach Arsenalu.
Vinicius má v Reale zmluvu platnú do konca leta 2027. Po ôsmich rokoch v kádri španielskeho giganta zatiaľ neprišlo v rokovaniach o predĺžení ku konkrétnej dohode.
Real však nebude chcieť pripustiť, aby brazílsky reprezentant odišiel budúci rok zadarmo. „Los Blancos“ posilnil v roku 2018 a celkovo odohral 375 zápasov s bilanciou 128 gólov a 100 asistencií.
Odchovanec Flamenga spĺňa parametre posily, ktorú chce do svojho tímu priniesť Mikel Arteta. Spomína sa aj záujem o Juliana Alvareza z Atletica Madrid či o Bradleyho Barcolu z PSG.
Jeden z ďalších prestupových cieľov Morgan Rogers sa napokon stal hráčom Chelsea. Klub zo severu Londýna nebol pripravený minúť viac ako 80 miliónov libier.
„The Blues“ urobili angažovaním útočníka Aston Villy rekordný prestup britského hráča, keď za neho zaplatili klubu z Birminghamu až 117 miliónov libier.