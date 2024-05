Svoj záverečný zápas v skupine o udržanie sa v Niké lige odohrajú FC ViOn Zlaté Moravce proti AS Trenčín. Hrať sa bude v Žiari nad Hronom, pretože domáci celok mení na svojom štadióne trávnik. Všetky doterajšie tri vzájomné zápasy patrili Trenčínu.



FC ViOn Zlaté Moravce: Futbalisti ViOnu ukončia svoju sezónu na poslednom mieste a zostupom do druhej ligy. Získali len 11 bodov a na predposledné Košice strácajú až 13 bodov. V minulom kole podľahli Michalovciam jednoznačne 0:3. Najlepším strelcom celku je Marek Kuzma, ktorému sa podarilo streliť päť gólov.



AS Trenčín: Trenčania momentálne hrajú vo výbornej forme a v tabuľke ešte môžu preskočiť Banskú Bystricu, na ktorú strácajú dva body. Tá by musela zaváhať so Skalicou.

Futbalisti AS vyhrali tri zápasy v rade, ten posledný práve nad Banskobystričanmi 2:0. Osem presných zásahov si na svoje konto pripísal Njegos Kupusović.