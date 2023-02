Gól Weissa Slovanu nestačil, po ďalšej remíze prišiel o prvú priečku

Ivan Galád, tréner FC ViOn: "Keď sme prehrali na Slovane 1:4, bol som sklamaný, že sme nedodržali taktický plán. Dnes sme splnili veľa z toho, čo sme si pred zápasom povedali. Stratili sme dva body, ale vieme, proti komu sme hrali. Som tu deväť zápasov, prehrali sme iba raz na Slovane.

Bojovnosť sa nedá porovnávať, my sa snažíme hrať čo najlepšie v každom zápase. Na Slovan sa pozeráme v televízii v Konferenčnej lige, takže rešpekt tam určite bol, prvých dvadsať minút sme si nedokázali prihrať."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: "Pre nás to bol dôležitý zápas, ktorý sme nezvládli. V prvom polčase sme dali pekný gól, snažili sme sa o druhý, to sa nám nepodarilo. Naopak, súper využil svoju šancu. Niečo sa deje, ale to si musíme upratať v kabíne, to je moja robota.

Po dnešku sme za Dunajskou Stredou, Trnava sa priblížila v boji o titul, bude to ešte zaujímavé. Urobím všetko pre to, aby bol Slovan úspešný. Žiadny tréner nemôže získať titul, keď mužstvo nejde s ním. Dnes je remíza spravodlivá, ViOn sa na nás dobre pripravil."