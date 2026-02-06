Káčer skontroloval Faškovi strelecké kopačky. Cieľom Žiliny je účasť v Európe

Futbalisti MŠK Žilina počas prvého tréningu v zimnej príprave na jarnú časť futbalovej Niké ligy.
Futbalisti MŠK Žilina počas prvého tréningu v zimnej príprave na jarnú časť futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
TASR|6. feb 2026 o 17:59
V Žiline zatiaľ vládne až nezvykle pokojné prestupové obdobie.

Futbalisti MŠK Žilina odštartujú jarnú časť Niké ligy nedeľným súbojom proti Komárnu. Pred začiatkom jari sa netaja ambíciami vybojovať si účasť v európskych klubových súťažiach.

„So zimnou prípravou sme spokojní, odohrali sme tri naozaj dobré medzinárodné konfrontácie, v UAE sme mali výborné podmienky, rovnako tak i doma,“ povedal na úvod tlačovej konferencie dlhoročný športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník a pokračoval:

„Z tímu je cítiť, že je dobre pripravený, všetko sa však uvidí až v prvom zápase jari proti Komárnu. Ide o kvalitného súpera, ktorý sa posilnil, čaká nás určite zaujímavý zápas.“

Pokojné prestupové obdobie

V Žiline zatiaľ vládne až nezvykle pokojné prestupové obdobie, z kádra odišiel brankár Ľubomír Belko, ktorý zamieril do nórskeho Stavangeru.

„Ľubo cítil, že potrebuje urobiť ďalší krok vo svojej kariére a my sme mu nechceli brániť. Prakticky štyri sezóny bol brankárskou jednotkou tímu, odchytal vyše sto zápasov,“ skonštatoval na margo odchodu jednotky tímu medzi tromi žrďami Belaník a doplnil príchody do tímu:

„Prišiel útočník Daniel Homet, ktorý sa však v druhom tréningu po príchode zranil, chýbať nám bude približne 2-3 týždne. Druhou posilou je Nehuén Mendoza z Argentíny.

Ide o mladého hráča, ktorý je u nás na ročné hosťovanie. Ukazuje výborné veci, má však i svoje nedostatky, ale veríme, že má potenciál.“

Hlavnou ambíciou Žiliny je vybojovať si účasť v niektorej z európskych súťaží, skúseného žilinského funkcionára však stále mrzí nevydarený záver jesene:

„Škoda, že sme v závere jesene stratili tri zápasy, no napriek tomu nás čaká zaujímavá jar, liga je vyrovnaná, našu silu ukážu zápasy v elitnej šestke.“

Spokojnosť s prípravou

Tréner Pavol Staňo rovnako vyjadril spokojnosť s prípravou i zápasmi, ktoré jeho zverenci absolvovali.

„Teším sa, že môj tím má zdravé jadro, konkurencia sa neustále zvyšuje. Odišla nám brankárska jednotka, ale máme pripraveného Jakuba Badžgoňa, ktorý má kvalitu a verím, že bude pokračovať v práci Ľuba Belka.

Uvidíme ako budú reagovať mladší chlapci, podľa toho budeme aj my reagovať na prestupovom poli,“ zdôraznil kouč a rozvinul svoje myšlienky ďalej:

„Pre nás je dôležitý vstup do jari, všetko smerujeme k prvému zápasu v nedeľu. Nikoho nechceme podceniť, Komárno je nepríjemný súper, rozhodnú detaily a verím, že náš tím je práve v tých detailoch výborne pripravení.“

Káčer skontroloval Faškovi kopačky

V závere tlačovej konferencie sa ku slovu dostal aj kapitán MŠK Miroslav Káčer, ktorý je čerstvým tridsiatnikom.

„Tešíme sa na zápasy, je to pre nás motivácia. Som rád, že v príprave sme viac behali s loptou ako bez lopty, bolo to skvelé.

Kabína je skvele naladená, Miškovi Faškovi som skontroloval strelecké kopačky, stále ich má, verím, že sa k nemu pridajú aj ostatní hráči,“ zasmial sa odchovanec klubu spod Dubňa a debatu zakončil jasne:

„Čakajú nás náročné zápasy, nadstavba, platí, že chceme byť čo najvyššie. Za seba môže povedať, že ja chcem byť vždy prvý.“

Káder MŠK Žilina pred jarnou časťou

Brankári: Badžgoň, Jokl, Tarcsi

Obrancovia: Bari, Hranica, Kaša, Kopásek, Minárik, Narimanidze, Okál, Pališčák, Staník, Svoboda

Stredopoliari: Adang, Bzdyl, Ďatko, Faško, Florea, Káčer

Útočníci: Juliš, Rogonič, Iľko, Baleja, Homet, Kóša, Prokop, Mendoza, Szánthó

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

