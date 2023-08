Žilina sa na Gent naladila víťazne. Hynek: Je to pozvánka pre divákov

Chceli sme ísť do zápasu s čo najväčšou odvahou hrať, byť presní a posunúť náš level stresu vyššie, ale myslím si, že nie všetci to zvládli uchopiť tak, aby sme viac vzdorovali a boli nebezpečnejší.

"Výsledok znie hrozivo, no súper nepremenil ešte viacero ďalších príležitostí, ktoré si vytvoril. Pri prvých troch kľúčových inkasovaných góloch to boli naše hrubé chyby, ktorých sme sa nemuseli dopustiť.

Obraz hry sa následne premietol aj do výsledku a štvrťfinalista vlaňajšej edície EKL si víťazstvom 5:1 zabezpečil pred odvetou komfortný náskok.

Proti takej sile, akú mal Gent, už to bolo následne veľmi ťažké. Hoci sme zaznamenali čestný presný zásah, tak po vylúčení už prišla smršť Gentu, po ktorej sme mohli byť radi aj za výsledok 5:1.

Žilinčania absolvovali pred odvetou proti Gentu úspešný vstup do nového ročníka Niké ligy. V nedeľňajšom stretnutí zdolali Ružomberok 3:1.

"Po tom Gente sme mohli očakávať akúkoľvek reakciu, avizovali sme rotáciu zostavy. Možno aj kvôli tomu si to dlhšie v stretnutí sadalo. Nakoniec sme to striedaniami zvrátili na svoju stranu, chalani k tomu pristúpili výborne.

Vytvorili sme si v závere tlak a skóre mohli ešte navýšiť. Celkovo sme to zvládli, najmä posledná tretina zápasu bola v našej réžii. Táto dvadsaťminútovka by mala byť pozvánkou na Gent, divákov to muselo baviť."