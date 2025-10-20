Prvé miesto je pre Žilinu impulz, hovorí Staňo. DAC mrzeli premárnené šance

DUNAJSKÁ STREDA. Nedeľnú bitku o prvé miesto v neúplnej tabuľke Niké ligy medzi Dunajskou Stredou a Žilinou zvládli napokon lepšie hostia.
V dueli 11. kole Niké ligy dokázali na Žitnom ostrove zvíťaziť 2:1, hoci priebeh zápasu tomu úplne nezodpovedal. DAC mal viac šancí ako súper, no doplatil na efektivitu.
Žilina išla v prvom polčase do sľubného dvojgólového vedenia, vďaka gólom Roginiča, no Dunajská Streda mohla nepriaznivý výsledok otočiť. Hosťom však výborne zachytal Belko a postupne Djukanovič, Redzic aj Tuboly nastrelil konštrukciu súperovej brány.
„Na premieňaní šancí pracujeme v tréningovom procese, viac si na tom dávame záležať. Sú však niekedy aj také obdobia vo futbale, že to nejde. V jarnej časti sme boli efektívnejší, z prvých šancí sme dali gól. Vyzerá to tak, ako keby sme zahodením pokutového kopu na Slovane urazili šťastenu.
Potom prišli nešťastné zápasy. Je však pozitívne, že si šance vieme vytvoriť a chalani neraz ukázali, že góly vedia dávať. Všetci spolu vyhrávame aj prehrávame a musíme to zlomiť. Je to nepríjemné, domáca prehra nás mrzí. Musíme nájsť cestu späť na víťaznú vlnu,“ povedal po zápase Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy.
Kormidelník Žiliny Pavol Staňo mohol byť spokojný, po víťazstve sa jeho mužstvo dostalo priebežne na prvé miesto v tabuľke o bod pred bratislavský Slovan, ktorý má však dva zápasy k dobru:
„Je to tu pre mňa stále nové, dlho som pôsobil vonku. Mužstvá však spoznávam každou analýzou viac. Úroveň ligy išla hore. Hráči v mužstvách, ktoré hrajú o špicu, sú zaujímaví. O každé víťazstvo treba bojovať. To, že sme momentálne prví, je určite impulz na ďalšiu prácu.
Vieme, že nemáme ideálnu situáciu, čo sa týka počtu hráčov. Všetci sú mladí, ešte robia chyby. Potrebovali by sme ešte doplniť káder, ale je ťažko dostať do mužstva kvalitu.
Prísľub je, hľadáme doplnenie a dovolím si tvrdiť, že môžeme byť ešte zaujímavejší. Z toho, čo máme teraz, sme zatiaľ dostali maximum. Sme radi, ale čaká nás ešte veľa zápasov, v ktorých by sme chceli potvrdiť stúpajúcu krivku.“
VIDEO: Zostrih zápasu DAC - Žilina
Kapitán Žiliny Miroslav Káčer hodnotil zápas pozitívne, pretože jeho tím dokázal vyhrať na pôde silného súpera.
„Bol to hore-dole futbal, množstvo šancí a malo padnúť viac gólov, fanúšikovia by si to viac užili. Zápas bol veľmi zaujímavý a sme šťastní, že sa to skončilo tak, ako sa to skončilo. Druhý polčas bol podobný ako prvý.
S tým rozdielom, že v ňom sme góly nedali. Dunajská je jedno z najlepších mužstiev v lige, hrajú veľmi dobre a my sme o to radšej, že sme zápas zvládli,“ zhodnotil Káčer, podľa ktorého postavenie v tabuľke je nad očakávania kabíny.
„Samozrejme, pred sezónou padli nejaké slová, ale z pohľadu toho, čo sa udialo v klube, je to veľmi dobré a nadštandard toho, čo sme chceli. Naozaj pracujeme každý deň a zápasy ,odmakáme´. Nehovorím, že sme tam, kde patríme, ale môžeme sa biť o najvyššie priečky.“
Dvoma gólmi rozhodol o víťazstve chorvátsky legionár Marko Roginič, ktorý vyzdvihol tímovú prácu: „Prvý polčas bol bláznivý. Vedeli sme ako máme hrať, nastaviť obranu a čakať na protiútoky.
Dobre sme vycítili naše šance a využili ich. Je to tímová práca. Dal som dva góly, ale dôležitejšie sú tri body.“ Naopak, nespokojný bol domáci kapitán Christián Herc, podľa ktorého mala Dunajská Streda na základe množstva šancí zvíťaziť.
„Darovali sme súperovi dva góly. Celý zápas sme boli lepší, mali sme množstvo šancí. Na tréningu musíme brať zakončenie serióznejšie, lebo to už nie je normálne. V posledných zápasoch máme v každom zápase 10 stopercentných šancí a gól nedáme.
Verím, že to zlomíme v ďalšom kole. Po tomto zápase neprevládajú pozitíva. Na jednej strane sme odohrali veľmi slušný zápas, ale prehra veľmi mrzí. Keby nás porazili tým, že boli lepši, ale takto neviem...,“ povedal Herc.