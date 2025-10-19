Súboj o prvé miesto zvládli lepšie Žilinčania. Dunajská Streda sa zmohla len na jeden gól

Niké liga - 11. kolo
Dunajská Streda - Žilina 1:2 (0:2)
Góly: 62. Sylla - 34., 43.+5 Roginič
Rozhodcovia: Dzivjak - Ferenc, Bobko
ŽK: Modesto, Sylla, Gruber - Bari, Roginič, Kopásek, Pavol Staňo
Diváci: 4768
Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Modesto (81. Gueye) - Gruber, Tuboly, Herc (58. Gagua) - Redzic, Djukanovič, Ramadan (58. Sylla)
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kapásek, Káčer (90. Hranica), Mweng, Bari (90. Svoboda) - Faško (88. Prokop), Roginič, Ďatko (74. Kóša)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali prvýkrát v tejto sezóne na domácom ihrisku, keď nestačili na Žilinu v pomere 1:2 v nedeľnom zápase 11. kola Niké ligy.
Hostia v polčase viedli už dvojgólovým rozdielom vďaka Roginičovi, Sylla v druhom polčase len skorigoval.
Priebeh zápasu
1. polčas:
Dunajská Streda bola hlavne v úvode zápasy aktívna. V 9. minúte Belko bravúrne zneškodnil hlavičku Djukanoviča, o štyri minúty neskôr strelu Grubera chytal opäť žilinský brankár.
V 33. minúte Redzicovu strelu vo vyloženej šanci v poslednej sekunde blokoval Kaša. O minútu neskôr sa Žilina dostala do vedenia.
Ďatkov center z ľavej strany Kačaraba snažil odkopnúť, loptou trafil Roginiča, ktorý z piatich metrov nemal problémy skórovať – 0:1.
V 44. minúte prebehla kanonáda pred bránou Žiliny. Najprv Ramadanov center chytal Belko, odrazenú loptu poslal Redzic na brvno a takisto odrazenú loptu hlavičkoval do prázdnej brány Djukanovič, ale na čiare zachraňoval Bari.
V nadstavenej minúte prvého polčasu Žilina pridala aj druhý gól. Ramadan z polovice ihriska poslal slabú loptu do vlastnej obrany, loptu získal Roginič, ktorý postupoval na bránu a skóroval.
2. polčas:
V 53. minúte Herc mal gól na kopačkách, ale jeho krásnu strelu Belko bravúrne chytal. V 63. minúte domáci znížili, Modestov center Gagua hlavou predĺžil a dorážajúci Sylla poslal loptu do siete - 1:2.
V 70. minúte DAC trafil až trikrát konštrukciu brány, postupne Redzic, Tuboly a Djukanovič boli blízko ku gólu. DAC napokon nedokázal vyrovnať a Žilina zobrala všetky body zo Žitného ostrova.