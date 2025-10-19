Súboj o prvé miesto zvládli lepšie Žilinčania. Dunajská Streda sa zmohla len na jeden gól

Hráči MŠK Žilina sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
Hráči MŠK Žilina sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. okt 2025 o 19:58 (aktualizované 19. okt 2025 o 20:18)
Za hostí sa presadil dvojgólový Roginič.

Niké liga - 11. kolo

Dunajská Streda - Žilina 1:2 (0:2)

Góly: 62. Sylla - 34., 43.+5 Roginič

Rozhodcovia: Dzivjak - Ferenc, Bobko

ŽK: Modesto, Sylla, Gruber - Bari, Roginič, Kopásek, Pavol Staňo

Diváci: 4768 

Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Modesto (81. Gueye) - Gruber, Tuboly, Herc (58. Gagua) - Redzic, Djukanovič, Ramadan (58. Sylla)

MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kapásek, Káčer (90. Hranica), Mweng, Bari (90. Svoboda) - Faško (88. Prokop), Roginič, Ďatko (74. Kóša)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali prvýkrát v tejto sezóne na domácom ihrisku, keď nestačili na Žilinu v pomere 1:2 v nedeľnom zápase 11. kola Niké ligy.

Hostia v polčase viedli už dvojgólovým rozdielom vďaka Roginičovi, Sylla v druhom polčase len skorigoval.

Priebeh zápasu

1. polčas:

Dunajská Streda bola hlavne v úvode zápasy aktívna. V 9. minúte Belko bravúrne zneškodnil hlavičku Djukanoviča, o štyri minúty neskôr strelu Grubera chytal opäť žilinský brankár.

Hráči MŠK Žilina sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
Zľava Samuel Kopásek a Marko Roginič (obaja Žilina) sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
V pozadí sprava Samuel Ďatko (Žilina) a Damir Redzic (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
V pozadí zľava Xavier Adang (Žilina), Andreas Gruber (Dunajská Streda) a Aleksandre Narimanidze (Žilina) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
V popredí sprava Samuel Ďatko (Žilina) a Máté Tuboly (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.Zľava Marko Roginič (Žilina) a Taras Kačaraba (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.Zľava Marko Roginič (Žilina) a Máté Tuboly (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.Hráči MŠK Žilina sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.

V 33. minúte Redzicovu strelu vo vyloženej šanci v poslednej sekunde blokoval Kaša. O minútu neskôr sa Žilina dostala do vedenia.

Ďatkov center z ľavej strany Kačaraba snažil odkopnúť, loptou trafil Roginiča, ktorý z piatich metrov nemal problémy skórovať – 0:1.

V 44. minúte prebehla kanonáda pred bránou Žiliny. Najprv Ramadanov center chytal Belko, odrazenú loptu poslal Redzic na brvno a takisto odrazenú loptu hlavičkoval do prázdnej brány Djukanovič, ale na čiare zachraňoval Bari.

V nadstavenej minúte prvého polčasu Žilina pridala aj druhý gól. Ramadan z polovice ihriska poslal slabú loptu do vlastnej obrany, loptu získal Roginič, ktorý postupoval na bránu a skóroval.

2. polčas:

V 53. minúte Herc mal gól na kopačkách, ale jeho krásnu strelu Belko bravúrne chytal. V 63. minúte domáci znížili, Modestov center Gagua hlavou predĺžil a dorážajúci Sylla poslal loptu do siete - 1:2.

V 70. minúte DAC trafil až trikrát konštrukciu brány, postupne Redzic, Tuboly a Djukanovič boli blízko ku gólu. DAC napokon nedokázal vyrovnať a Žilina zobrala všetky body zo Žitného ostrova.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

