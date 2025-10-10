Pohroniu pomôže s financiami aj mesto. Klub stratil podporu niekoľkých sponzorov

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom poskytlo dotáciu vo výške 30.000 eur Futbalovému klubu Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, pomocou ktorej vykryje klub výpadky príjmov.
Finančné prostriedky, ktoré klubu odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo ešte v septembri, má použiť na zabezpečenie podpory svojej činnosti.
„Šport dnes na Slovensku z väčšej časti funguje zo súkromných peňazí, teda zo sponzorov a partnerov. Výnimkou nie je ani futbalový a hokejový klub, dva profesionálne kluby v rámci nášho mesta,“ skonštatoval v tejto súvislosti primátor Peter Antal.
Dodal, že mesto im v minulosti vytvorilo podmienky na fungovanie a určitou sumou sa každý rok podieľa aj na ich činnosti.
Náklady klubov však každý rok rastú. Činnosť futbalového klubu mesto tento rok podľa jeho slov podporilo sumou približne 120.000 eur.
Pre výpadok príjmov mu poslalo ďalšiu dotáciu vo výške 30.000 eur. Klub totiž podľa jeho slov z dôvodu recesie stratil podporu niektorých partnerov.
„Trochu iná situácia je v hokejovom klube, ktorý si viac ako 90 percent peňazí vie zohnať cez reklamných partnerov alebo zo zväzu, paradoxne, zo zväzu dostáva hokejový klub viac ako ten futbalový, hoci hrajú rovnakú súťaž,“ podotkol Antal s tým, že udržať v súčasnosti šport v mestách a obciach je náročné.
Každoročne mesto vyčleňuje finančné prostriedky aj na činnosť ďalších športových klubov na území mesta.