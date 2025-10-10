Pohroniu pomôže s financiami aj mesto. Klub stratil podporu niekoľkých sponzorov

Futbalisti FK Pohronie.
Futbalisti FK Pohronie. (Autor: Facebook/FK Pohronie)
Finančné prostriedky má použiť na zabezpečenie podpory svojej činnosti.

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom poskytlo dotáciu vo výške 30.000 eur Futbalovému klubu Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, pomocou ktorej vykryje klub výpadky príjmov.

„Šport dnes na Slovensku z väčšej časti funguje zo súkromných peňazí, teda zo sponzorov a partnerov. Výnimkou nie je ani futbalový a hokejový klub, dva profesionálne kluby v rámci nášho mesta,“ skonštatoval v tejto súvislosti primátor Peter Antal.

Dodal, že mesto im v minulosti vytvorilo podmienky na fungovanie a určitou sumou sa každý rok podieľa aj na ich činnosti.

Náklady klubov však každý rok rastú. Činnosť futbalového klubu mesto tento rok podľa jeho slov podporilo sumou približne 120.000 eur.

Pre výpadok príjmov mu poslalo ďalšiu dotáciu vo výške 30.000 eur. Klub totiž podľa jeho slov z dôvodu recesie stratil podporu niektorých partnerov.

„Trochu iná situácia je v hokejovom klube, ktorý si viac ako 90 percent peňazí vie zohnať cez reklamných partnerov alebo zo zväzu, paradoxne, zo zväzu dostáva hokejový klub viac ako ten futbalový, hoci hrajú rovnakú súťaž,“ podotkol Antal s tým, že udržať v súčasnosti šport v mestách a obciach je náročné.

Každoročne mesto vyčleňuje finančné prostriedky aj na činnosť ďalších športových klubov na území mesta.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
3
3
4
11:13
12
V
P
R
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
11
2
5
4
17:22
11
R
R
V
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
2
4
4
10:16
10
R
R
V
P
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

