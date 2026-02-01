VIDEO: Šok vo Frankfurte. Podpálili tímový autobus regionálneho klubu, celý zhorel

Neznámi páchatelia podpálili autobus regionálneho futbalového klubu Hallescher FC vo Frankfurte nad Mohanom. Vozidlo zaparkované na brehu rieky Mohan v noci na nedeľu úplne zhorelo. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa hasičov sa nikto nezranil. Polícia v súčasnosti vyšetruje okolnosti činu vrátane totožnosti páchateľov a výšky materiálnych škôd.
„Sme hlboko otrasení a zdesení z tohto útoku. Tento útok prekračuje všetky hranice. Nesmeruje len proti nášmu klubu, ale proti hodnotám športu a celej našej spoločnosti,“ uviedol Hallescher FC vo vyhlásení. Autobus využívalo mužstvo do 19 rokov na prípravný zápas proti Eintrachtu Frankfurt.
VIDEO: Horiaci autobus Hallescher FC
Polícia po telefonáte spočiatku predpokladala, že horí mládežnícka ubytovňa. Na mieste však našli cestovný autobus v plameňoch, informovali hasiči.
Zásah 26 príslušníkov sa skončil o 3.24 h, poplach bol vyhlásený o 2.11 h. Dotknutý klub vo svojom vyhlásení vyzval aj na zachovanie pokoja: „Zároveň považujeme za dôležité zdôrazniť, že túžby po pomste či odvete sú v tomto prípade úplne nevhodné, pretože by viedli len k ďalšej eskalácii.“