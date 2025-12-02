Odveta mala jednoznačný priebeh. Španielky obhájili titul v Lige národov

Španielky oslavujú titul
Španielky oslavujú titul (Autor: TASR/AP)
TASR|2. dec 2025 o 20:45
ShareTweet0

Nemkám strelili tri góly.

Finále Ligy národov žien - odveta

Španielsko - Nemecko 3:0 (0:0)

Góly: 61. a 74. Pinová, 68. Lopezová

/prvý zápas 0:0, titul získalo Španielsko/

Španielske futbalistky obhájili na domácej pôde v Madride titul v Lige národov UEFA.

Úradujúce majsterky sveta zdolali v utorkovej odvete finále Nemky 3:0, pričom prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou.

Aj bez svojej najväčšej opory, zranenej Aitany Bonmatiovej z FC Barcelona, preklopili duel na svoju stranu v záverečnej polhodine.

Dvakrát sa presadila spoluhráčka Bonmatiovej Claudia Pinová.

Reprezentácie

Španielky oslavujú titul
Španielky oslavujú titul
Odveta mala jednoznačný priebeh. Španielky obhájili titul v Lige národov
dnes 20:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Odveta mala jednoznačný priebeh. Španielky obhájili titul v Lige národov