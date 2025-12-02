Odveta mala jednoznačný priebeh. Španielky obhájili titul v Lige národov

Finále Ligy národov žien - odveta
Španielsko - Nemecko 3:0 (0:0)
Góly: 61. a 74. Pinová, 68. Lopezová
/prvý zápas 0:0, titul získalo Španielsko/
Španielske futbalistky obhájili na domácej pôde v Madride titul v Lige národov UEFA.
Úradujúce majsterky sveta zdolali v utorkovej odvete finále Nemky 3:0, pričom prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou.
Aj bez svojej najväčšej opory, zranenej Aitany Bonmatiovej z FC Barcelona, preklopili duel na svoju stranu v záverečnej polhodine.
Dvakrát sa presadila spoluhráčka Bonmatiovej Claudia Pinová.