Slovenky v príprave zrážajú zbytočné góly. Kopúň: Musíme byť koncentrovanejší

SENEC. Slovenské futbalistky si počas októbrového asociačného termínu pozvali do Senca výbery Ukrajiny a Maďarska, ale v oboch zápasoch prehrali.
Reprezentačný tréner Peter Kopúň však po nich uviedol, že je vďačný za podnety, ktoré mu dvojzápas ukázal.
Jeseň bola pre Slovenky v znamení príprav na kvalifikačné zápasy o postup na MS, ktoré sa začnú vo februári 2026. Žreb kvalifikácie je na programe v novembri. V Senci najskôr prehrali s Ukrajinou 1:2 a potom aj s Maďarskom 0:1.
V rebríčku je vyššie výber Ukrajiny a paradoxne proti nemu podali Slovenky lepší výkon. Tento zápas však ovplyvnila červená karta, ktorú dostala Jana Vojteková už v 38. minúte.
Proti Maďarkám nehrali slovenské hráčky dobre najmä v prvom polčase, tréner Kopúň mal cez prestávku viacero výhrad.
„Možno som aj zvýšil hlas, neuvedomoval som si to. Potrebovali sme len opraviť niektoré prvky hry. Maďarsko nás prečítalo z prvého zápasu a tak sme to museli trošku pomeniť, ale mám pocit, že dievčatá sa ako keby nakopli samé medzi sebou,“ povedal tréner SR.
VIDEO: Peter Kopúň hodnotí zápas
S Maďarkami inkasovali Slovenky už v 9. minúte po tom, ako Szabóová zrejme v snahe centrovať poslala loptu na prekvapenie všetkých až za chrbát brankárky Aniky Tóthovej.
„V podstate aj v prvom a aj v druhom zápase sme dostali úplne zbytočný gól. V zápase s Ukrajinou sme mali aj faul s červenou kartou, takže pokiaľ takéto góly budeme dostávať a pokiaľ nebudeme fyzicky výborne nachystané, tak bude veľmi náročné otáčať zápasy s takýmito súpermi,“ povedal Kopúň.
Zápasy však slúžili trénerovi najmä na zbieranie informácií a dal v nich priestor aj novickám. Michaela Martišková si odkrútila premiéru proti Ukrajine a Barbora Vargová si v druhom zápase pripísala prvý štart v národnom tíme.
„Povedal som dievčatám, že som veľmi šťastný, že sme hrali tieto dva zápasy v podstate s postupujúcim do A-skupiny, kde sme paradoxne ukázali možno lepší výkon ako s niekým, kto vypadáva do C-skupiny. Ukázalo nám to, kde ešte musíme byť koncentrovanejší.“
VIDEO: Martišková a Šurnovská hodnotia zápas
Medzi debutantky v národnom tíme sa zaradila Martišková, ktorá v lete podpísala kontrakt s Juventusom.
„Prišla som dobre nastavená, pretože je vždy česť reprezentovať Slovensko a nosiť tento dres. Zápasy nám ukázali, že musíme byť pokojnejšie na lopte, lebo my ten futbal vieme hrať, ako nám aj tréner neustále pripomína.
Avšak ten pokoj na lopte nám chýbal a to bolo to rozdielové. To nás podľa mňa stálo lepší výsledok s Maďarskom. A musíme byť určite viac efektívne, aj z toho minima by sme mali vyťažiť maximum,“ uzavrela 19-ročná futbalistka.