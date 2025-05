VIDEO: Slovenky ukázali, že patria inde. Zaslúžime si lepšie zápasy, tvrdí autorka hetriku

PREŠOV. Slovenské futbalové reprezentantky suverénnym víťazstvom nad Gibraltárom 11:0 potvrdili, že výkonnostne prerástli C-divíziu Ligy národov a napokon sa v piatok večer mohli radovať z postupu do „béčka.“

Slovenky zvíťazili v prvom vzájomnom zápase nad Gibraltárom 8:0, a tak bolo pred duelom v Prešove zrejmé, že proti outsiderovi skupiny by mal byť otázny iba konečný gólový rozdiel.

„Išli sme do zápasu s rešpektom k súperovi, no museli sme ísť naplno a nič nepodceniť. Sme radi, že sme potvrdili, že nepatríme do tejto kategórie.

Každým zápasom sme sa zlepšovali a dúfam, že budeme ešte lepšie pripravené do B-divízie,“ poznamenala Mária Mikolajová, ktorá strelila dva góly.

Duel sledovalo 3814 divákov, čo je výrazne viac než pri predošlom rekorde 2013.

Zároveň išlo o prvý reprezentačný zápas na prešovskom štadióne po jeho nedávnom oficiálnom otvorení. Diváci si užili návrat ženskej reprezentácie do Prešova po 27 rokoch a hráčkam dopriali žičlivú atmosféru.