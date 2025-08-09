Nevšedný moment vo finále ME žien. Angličanka sa snažila, aby nevybuchla smiechom

BRATISLAVA. Španielska futbalová brankárka Cata Collová zostala bez svojich poznámok počas penaltového rozstrelu vo finále ME.
Anglická gólmanka Hannah Hamptonová po skoro dvoch týždňoch priznala, že odhodila na tribúnu fľašu, na ktorej mala Španielka napísané ťaháky.
"Nebolo to ťažké. Keď bola v bránke, fľaša tam bola sama ... stačilo ju len zdvihnúť," povedala brankárka pre TalkSport.
"Ja som tam dala svoju, jej som hodila fanúšikom. Hľadala, kde je. Bola taká zmätená. Veľmi som sa snažila nevybuchnúť smiechom," doplnila.
VIDEO: Penaltový rozstrel vo finále ME vo futbale žien 2025
Austrálsky brankár Andrew Redmayne urobil to isté peruánskemu súperovi Pedrovi Gallesemu počas play-off kvalifikácie o MS 2022. Redmayne poslednú penaltu chytil a Austrália vyhrala rozstrel 5:4.
Collová chytila opakovanú penaltu Beth Meadovej a Španielsko išlo do vedenia. Hamptonová však potom chytila dve penalty a okrem toho Salma Paralluelová netrafila bránku. Angličanky tak vyhrali rozstrel 3:1.
Hamptonová dodala, že si svoje poznámky napísala na ruku, aby ich mala v bezpečí: "Nikdy som si ich nedala na fľašu, pretože to dokáže každý."