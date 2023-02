Družstvo Slovana chce titul. Nemôžeme si dovoliť strácať body, hovorí tréner

"Hlavný cieľ je zabojovať o titul a dostať sa do ženskej Ligy majstrov. Hráčky chceme pripraviť aj pre reprezentačné výbery," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii tréner Zdenko Iskra. Túto jar to vyzerá na súboj s úradujúcimi majsterkami.

"Malo by to byť o nás a Myjave, no Trnava i Ružomberok to môžu zdramatizovať," uviedol Iskra pre TASR.

Práve s Myjavou vypadlo jeho družstvo v druhom kole Slovenského pohára, ktorý vlani vyhralo. Slovan tak má na programe o dva zápasy menej.

"Redší program by mohol byť výhodou, ale Myjavčanky majú lepšiu regeneráciu. My sa sústredíme na našu prácu, urobíme maximum," dodal kormidelník, ktorý nepodceňuje ani jedného z nadchádzajúcich súperov.

"Nakoľko už mám skúsenosti zo zápasov proti Ružomberku, očakávam dramatický zápas plný súbojov.

Súper nám nič nedaruje zadarmo. Obávaní sú však asi všetci, nemôžeme si dovoliť strácať body a musíme vyhrať. Myjavu musíme minimálne raz zdolať a raz remizovať," dodal tréner. Sobotňajší zápas je na programe o 11.00 h.