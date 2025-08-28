Nádeje Slovana zhasli prirýchlo. Po prehre v Berne ho čaká Konferenčná liga

Európska liga - odveta play-off
Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava 3:2 (2:1)
Góly: 29. a 52. Gigovič, 37. Bedia - 43. Mak, 87. Strelec
Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slovin.), ŽK: Janko, Hadjam (obaja Bern)
Diváci: 15 304
Young Boys Bern: Keller - Janko (85. Blum), Zoukrou, Benito, Hadjam - Virginius (64. Colley), Raveloson, Fernandes, Monteiro (72. Fassnacht) - Bedia (64. Cordova), Gigovič (85. Lauper)
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman (74. Yirajang), Kašia (56. Tolič), Bajrič (79. Fogning), Cruz - Ibrahim (74. Kucharevič), Pokorný, Ignatenko - Barseghjan, Strelec, Mak (79. Marcelli)
BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava neuspeli v odvete play-off o Európsku ligu, na pôde Young Boys Bern prehrali 2:3. Prvý zápas vyhral švajčiarsky tím 1:0.
Slovenský majster tak v ročníku 2025/26 bude účinkovať v Konferenčnej lige. Šesticu súperov v tretej najvyššej klubovej súťaži UEFA sa dozvedia počas piatkového žrebu v Monte Carle.
Slovan sa predstaví v Konferenčnej lige po dvoch rokoch, keďže v minulej sezóne debutoval v Lige majstrov.
Proti Young Boys sa mu nepodarilo vyhrať ani na šiesty pokus a zopakoval výsledok z 2. predkola Ligy majstrov v sezóne 2021/22.
V Konferenčnej lige hrajú tímy narozdiel od LM a EL o dva zápasy menej, a to po tri doma a po tri vonku. Pri žrebe budú rozdelené do šiestich košov po šesť tímov a Slovan bude v prvom.
Priebeh zápasu Slovan Bratislava - Young Boys Bern
I. polčas:
Prvá strela na bránu prišla v podaní hostí, keď to Strelec vzal na seba a trafil brankára Kellera. Útočník Slovana bol spolu so spoluhráčmi aktívny aj naďalej a domáci si v defenzíve pomáhali aj faulami.
Úvodný gól však nakoniec prišiel od Young Boys, keď Gigovič v 29. minúte poslal zvnútra pokutového územia strelu, ktorú tečoval za Takáča obranca Bajrič. Domáci dokázali využiť aj druhú strelu na bránu v stretnutí, keď vyškolil trojicu „belasých“ obrancov Bedia.
Kontaktný gól odvety zariadil krátko pred prestávkou Mak, keď dostal krížnu prihrávku od Strelca, loptu poslal do protipohybu Kellera a pokus sa nepodarilo zablokovať ani brániacemu Jankovi.
II. polčas:
Na začiatku druhého dejstva pokračovali domáci v lekcii z efektivity – po druhý raz skóroval Gigovič. Presadil sa spoza šestnástky po chybe Slovana v rozohrávke. Hostia naďalej tlačili a do príležitostí sa dostali Ibrahim, ktorého vykryl Keller, a aj Strelec.
Ten mieril zblízka nad. Domáci kouč Contini pristúpil k dvojitému striedaniu v defenzíve pre poistenie pohodlného vedenia. Jeho náprotivok Weiss zas nahradil obrancu Blackmana a stredopoliara Ibrahima dvoma útočníkmi v snahe o zvrat.
K tomu vykročil za mierneho dažďa Strelec, ktorý skóroval v pohybe z uhla po prestrčení lopty od Toliča. Tento gól však prišiel až v 87. minúte a „belasí“ už napriek tlaku nedokázali s výsledkom nič urobiť.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: „Z môjho pohľadu to bol pre nás nešťastný zápas. Mali sme 5-6 vyložených šancí a mohli sme vyhrávať už v prvej minúte. Bol to od nás najlepší výkon v európskej súťaži, hlavne vonku. Plnili sme taktiku aj prácu v strede poľa. Výborne hrali Pokorný aj Ignatenko a za góly si môžeme prakticky sami. Nemali sme dres na výmenu pre Ignatenka, čo ho zdržalo, ďalšie dva góly prišli po zlej rozohrávke. Musíme zvážiť efektivitu, ale takýmito výkonmi to príde. Verím, že budeme lepší v domácej súťaži a užijeme si Konferenčnú ligu, čo je tiež kvalitná súťaž. Priestor dostanú aj mladší hráči a náhradníci.“
Róbert Mak, strelec prvého gólu Slovana: „Veľmi nás to mrzí, pretože prvých 35 minút bolo z našej strany výborných. Boli sme silní na lopte a vytvárali sme si šance. V koncovke nám to, bohužiaľ, nevyšlo, potom sa niečo stalo Danymu a vtedy nám dali gól. V šatni sme si povedali, že na nich máme a z ich ďalšej strely na bránu skórovali. Nikto nemôže povedať, že sme sa nesnažili, ale niečo tam chýba. Je to asi väčšia kvalita vpredu a moment prekvapenia.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Zlomilo sa to v efektivite. Môže nás to veľmi mrzieť, my sme mali viac šancí, oni dali z väčšiny tých svojich góly. Prehrali sme si to sami. Ideme do Konferenčnej ligy, kde budeme bojovať a mám nádej, že tam vybojujeme aj jar.“