Americký miliardár vlastniaci Leeds aj Rangers skončil za mrežami. Súd ho odsúdil za výtržníctvo

Jed York.
Jed York. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
TASR|25. aug 2026 o 15:03
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Spolumajiteľ dvoch európskych futbalových klubov prijal rozsudok bez priznania viny.

Spolumajiteľa futbalových klubov Leeds United a Glasgow Rangers Jeda Yorka odsúdili v USA na dva dni väzenia a pokutu 873 libier (približne 1010 eur).

V nedeľu ho zatkli v štáte Ohio pre dve trestné obvinenia.

Štyridsaťšesťročný York, ktorý vlastní aj klub NFL San Francisco 49ers, prijal rozsudok bez priznania viny v prípadoch výtržníctva a držby nástrojov určených na trestnú činnosť.

Za každý skutok dostal jeden deň väzenia, tresty si odpykal súbežne.

Pôvodne ho zadržali pre podozrenie z využívania prostitúcie, obvinenie však neskôr zmenili na výtržníctvo.

NFL oznámila, že prípad preskúma podľa svojich pravidiel osobného správania. Leeds sa k prípadu odmietol vyjadriť.

York je hlavným vlastníkom 49ers od roku 2024. Investičná spoločnosť 49ers Enterprises prevzala Leeds v roku 2023 a v roku 2025 získala kontrolný podiel v Rangers. Informovala agentúra DPA.

Premier League

    Jed York.
    Jed York.
    Americký miliardár vlastniaci Leeds aj Rangers skončil za mrežami. Súd ho odsúdil za výtržníctvo
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