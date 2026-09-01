Manchester City siaha po rekordnom prestupe. Chelsea dostane za Argentínčana milióny eur

Anglický futbalový klub Manchester City sa podľa britských médií dohodol s FC Chelsea na prestupe stredopoliara Enza Fernandeza.
Argentínsky reprezentant by mal zamieriť na Etihad Stadium za 125 miliónov libier (v prepočte približne 146 mil. eur), čo by bolo vyrovnanie britského prestupového rekordu. V utorok o tom informovala agentúra AFP.
Vedenie City sa usilovalo získať Fernandeza niekoľko mesiacov a zdá sa, že tesne pred uzávierkou prestupového obdobia jeho príchod skompletizuje.
Transferové okno v Premier League sa uzavrie o polnoci SELČ z utorka na stredu. Údajná suma za jeho prestup by sa vyrovnala čiastke, ktorú vlani zaplatil Liverpool za švédskeho útočníka Alexandra Isaka z Newcastlu.
Tréner Enzo Maresca spolupracoval s Fernandezom už v Chelsea. Po januárovom odchode zo Stamford Bridge prevzal počas leta práve Manchester City.
Maresca mal o Fernandeza veľký záujem po nedávnom predaji vplyvného kľúčového hráča Rodriho do Barcelony, ako aj po odchodoch ďalších stredopoliarov Bernarda Silvu, Nica Gonzaleza a Tijjaniho Reijndersa.
Dvadsaťpäťročný Argentínčan by mal vytvoriť novú stredovú formáciu City spolu s Angličanom Elliotom Andersonom a Maročanom Ayyoubom Bouaddim.
Anderson prišiel z Nottinghamu Forest za 116 miliónov libier, zatiaľ čo Bouaddi stál 86 miliónov a stal sa najdrahším tínedžerom v histórii Premier League.
Tréner Xabi Alonso nenominoval Fernandeza na predchádzajúce dva zápasy „The Blues“, keďže sa množili špekulácie o jeho prestupe do City.
Fernandez prišiel do Chelsea v roku 2023 z Benficy za 106 miliónov libier. V minulej sezóne rozhneval vedenie klubu, keď prejavil záujem prestúpiť do Realu Madrid a následne chýbal v zostave v dvoch stretnutiach.
Fernandeza vylúčili v júlovom finále majstrovstiev sveta, v ktorom Argentína prehrala so Španielskom 0:1 po predĺžení. Anglických fanúšikov pobúril aj provokatívnou oslavou po semifinálovom triumfe Argentíny nad zverencami Thomasa Tuchela.
Na MS 2022 v Katare získal s národným tímom titul a počas pôsobenia v Chelsea vyhral Konferenčnú ligu UEFA a majstrovstvá sveta klubov.
Popredné európske kluby sa snažia dokončiť posledné prestupy pred uzávierkou. Jedným z najvýraznejších aktérov hektického dňa by mal byť americký útočník Folarin Balogun, ktorý je podľa správ blízko k odchodu z Monaca do Evertonu.
Veľké nákupy City by sa navyše nemuseli skončiť. Krídelník Evertonu Iliman Ndiaye je blízko k prestupu za 60 miliónov libier.
Premier League smeruje k rekordnému prestupovému obdobiu. Kluby doteraz vynaložili 2,82 miliardy libier, pričom rekordom je 3,14 miliardy libier z roku 2025.