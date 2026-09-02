Slavia zverejnila ceny vstupeniek. Za koľko sa dostanete na Ligu majstrov v Prahe a Bratislave?

Český majster SK Slavia Praha zverejnil ceny vstupeniek na ligovú fázu Ligy majstrov. Ceny sa odvíjajú od súpera, ktorý zavíta do pražského Edenu.
V porovnaní so slovenským šampiónom ŠK Slovan Bratislava pripravila Slavia množstvo zliav, no zároveň základné vstupné je drahšie ako na Slovensku.
Kým Slovan stanovil jednotnú cenu na samostatné lístky na všetky zápasy, Slavia určila ceny podľa atraktivity súpera.
Najnižšia jednotná cena na domáce zápasy Slovana je 48 eur. Na Slaviu je najnižšia cena na zápasy proti Lensu a Villarrealu v hodnote 62 eur.
Najatraktívnejším súperom Slavie bude anglický majster Arsenal FC, kde sa najlacnejšie dostanete v prepočte za viac ako 103 eur.
Kategória
Slovan Bratislava
Slavia Praha
A-kategória
630 eur
360 eur
B-kategória
396 eur
280 eur
C-kategória
180 eur
195 eur
Kotol
171 eur
280 eur
Zaujímavosťou je, že najlacnejšie vstupenky nie sú do domáceho kotla, teda na Tribúnu Sever. Tam sa ceny hýbu od 82 do 132 eur.
Slavia takisto ako Slovan ponúka balíkové vstupenky. Pri cenách v sektoroch za bránou stanovil prijateľnejšiu cenu Slovan, no pri postranných čiarach dala nižšiu cenu Slavia.
Slovan však nastavil nižšiu cenu pre permanenentkárov, ktorí si sezónnu vstupenku zakúpili do 10. júla.
Slavia rozdiely nerobila a zľavu 20 percent dala všetkým držiteľom sezónnej vstupenky.
Balíková vstupenka na A-kategóriu stojí 360 eur, na B-kategóriu 280 eur, C-kategóriu 195 eur a do kotla 280 eur.
Kategória
Slovan Bratislava
Slavia Praha
A-kategória
175 eur
99-161 eur
B-kategória
110 eur
78-132 eur
C-kategória
50 eur
62-103 eur
Kotol
48 eur
82-132 eur
Český majster však lepšie pracuje s rôznymi zľavami. Kým Slovan má stanovenú jednotnú cenu pre deti či seniorov, Slavia ponúka rôzne zľavy.
Napríklad, deti do 14 rokov majú 50-percentnú zľavu, členovia Odboru priateľov 10 percent, seniori nad 63 rokov, študenti a držitelia preukazu ZŤP 20 percent.