Slavia zverejnila ceny vstupeniek. Za koľko sa dostanete na Ligu majstrov v Prahe a Bratislave?

Štadión SK Slavia Praha
Štadión SK Slavia Praha (Autor: X/SK Slavia Praha)
Matej Hank|2. sep 2026 o 12:35
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Slavia Praha ponúka drahšie vstupenky na Ligu majstrov ako Slovan Bratislava.

Český majster SK Slavia Praha zverejnil ceny vstupeniek na ligovú fázu Ligy majstrov. Ceny sa odvíjajú od súpera, ktorý zavíta do pražského Edenu.

V porovnaní so slovenským šampiónom ŠK Slovan Bratislava pripravila Slavia množstvo zliav, no zároveň základné vstupné je drahšie ako na Slovensku.

Kým Slovan stanovil jednotnú cenu na samostatné lístky na všetky zápasy, Slavia určila ceny podľa atraktivity súpera.

Najnižšia jednotná cena na domáce zápasy Slovana je 48 eur. Na Slaviu je najnižšia cena na zápasy proti Lensu a Villarrealu v hodnote 62 eur.

Najatraktívnejším súperom Slavie bude anglický majster Arsenal FC, kde sa najlacnejšie dostanete v prepočte za viac ako 103 eur.

Porovnanie balíkových vstupeniek na Ligu majstrov

Kategória

Slovan Bratislava

Slavia Praha

A-kategória

630 eur

360 eur

B-kategória

396 eur

280 eur

C-kategória

180 eur

195 eur

Kotol

171 eur

280 eur

Zaujímavosťou je, že najlacnejšie vstupenky nie sú do domáceho kotla, teda na Tribúnu Sever. Tam sa ceny hýbu od 82 do 132 eur.

Slavia takisto ako Slovan ponúka balíkové vstupenky. Pri cenách v sektoroch za bránou stanovil prijateľnejšiu cenu Slovan, no pri postranných čiarach dala nižšiu cenu Slavia.

Slovan však nastavil nižšiu cenu pre permanenentkárov, ktorí si sezónnu vstupenku zakúpili do 10. júla.

Slavia rozdiely nerobila a zľavu 20 percent dala všetkým držiteľom sezónnej vstupenky.

Balíková vstupenka na A-kategóriu stojí 360 eur, na B-kategóriu 280 eur, C-kategóriu 195 eur a do kotla 280 eur.

Porovnanie samostatných vstupeniek na Ligu majstrov

Kategória

Slovan Bratislava

Slavia Praha

A-kategória

175 eur

99-161 eur

B-kategória

110 eur

78-132 eur

C-kategória

50 eur

62-103 eur

Kotol

48 eur

82-132 eur

Český majster však lepšie pracuje s rôznymi zľavami. Kým Slovan má stanovenú jednotnú cenu pre deti či seniorov, Slavia ponúka rôzne zľavy.

Napríklad, deti do 14 rokov majú 50-percentnú zľavu, členovia Odboru priateľov 10 percent, seniori nad 63 rokov, študenti a držitelia preukazu ZŤP 20 percent.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Štadión SK Slavia Praha
    Štadión SK Slavia Praha
    Slavia zverejnila ceny vstupeniek. Za koľko sa dostanete na Ligu majstrov v Prahe a Bratislave?
    Matej Hankdnes 12:35
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