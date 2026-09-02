Slovan už nejde do Ligy majstrov zbierať zážitky, ale body (podcast Spoza piva)

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V najnovšej epizóde hodnotíme šance Slovana Bratislava v Lige majstrov či prvé kolá v Premier League.
Slovanu pridelil žreb v Monaku súperov do tohtosezónnej ligovej fázy Ligy majstrov. Najviac samozrejme láka PSG či Inter, no celý žreb je plný zaujímavých klubov a ešte zaujímavejších zápasov.
Tipujeme, koľko bodov dokážu Belasí získať, pričom Timo je k bratislavskému celku prajnejší, než Samo. Všetko sa však ukáže na trávniku.
Zhodli sme sa však, že pod Tourém už Slovan nejde len po zážitku a skúsenostiach, ale aj po bodoch. Koľko ich podľa teba získa?
Premier League má za sebou prvé dve kolá. Tottenham ukázal, za zatiaľ mu v lepšej forme nepomáhajú ani stámiliónové nákupy, zatiaľ čo taký Hull City zatiaľ ešte nedostal gól a vyhral oba zápasy.
Kto bude čierny kôň, kto má šancu na titul a kto má nakročené na titul sklamanie roka? Dozvieš sa v epizóde.
VIDEO: 174. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.