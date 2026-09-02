Slovan už nejde do Ligy majstrov zbierať zážitky, ale body (podcast Spoza piva)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|2. sep 2026 o 16:10
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Vitajte pri epizóde 174, kolektív.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

V najnovšej epizóde hodnotíme šance Slovana Bratislava v Lige majstrov či prvé kolá v Premier League. 

Slovanu pridelil žreb v Monaku súperov do tohtosezónnej ligovej fázy Ligy majstrov. Najviac samozrejme láka PSG či Inter, no celý žreb je plný zaujímavých klubov a ešte zaujímavejších zápasov. 

Tipujeme, koľko bodov dokážu Belasí získať, pričom Timo je k bratislavskému celku prajnejší, než Samo. Všetko sa však ukáže na trávniku.

Zhodli sme sa však, že pod Tourém už Slovan nejde len po zážitku a skúsenostiach, ale aj po bodoch. Koľko ich podľa teba získa?

Premier League má za sebou prvé dve kolá. Tottenham ukázal, za zatiaľ mu v lepšej forme nepomáhajú ani stámiliónové nákupy, zatiaľ čo taký Hull City zatiaľ ešte nedostal gól a vyhral oba zápasy.

Kto bude čierny kôň, kto má šancu na titul a kto má nakročené na titul sklamanie roka? Dozvieš sa v epizóde.

VIDEO: 174. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

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Liga majstrov

Liga majstrov

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól.
    Slovan už nejde do Ligy majstrov zbierať zážitky, ale body (podcast Spoza piva)
    dnes 16:10
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