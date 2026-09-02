Žilina spoznala súpera v Lige majstrov. V druhom predkole bude favoritom

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov spoznali súpera v 2. predkole mládežníckej Ligy majstrov.
Slovenský dorastenecký majster si zahrá v najbližšom európskom zápase proti lepšiemu z dvojice HJK Helsinki z Fínska a FC Ballkani z Kosova.
Prvé zápasy sú na programe 28. októbra. Odvety sa odohrajú 4. novembra.
Žilinčania postúpili vďaka koeficientu priamo do druhého predkola. Ak sa im podarí zvíťaziť, v ďalšom zápase narazia na lepšieho z trojice Stabæk Fotball z Nórska, Cardiff Met FC z Walesu a FC UNA Strassen z Luxemburska.
Tretie predkolo je na programe 25. novembra, odvety o dva týždne neskôr (9. decembra).
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, mužstvá však absolvujú len šesť zápasov (na rozdiel od seniorských osem).
Okrem Žiliny si v tejto súťaži zahrajú aj mladíci Slovana Bratislava, ktorí postúpili do ligovej vetvy vďaka úspechu seniorského tímu.
Slovan bude kopírovať program A-tímu, no odohrá len prvých šesť zápasov. Narazí teda na Paríž St. Germain, VfB Stuttgart, AS Rím, LASK Linz, Real Betis a Šachtar Doneck.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg.
Do vyraďovacej fázy postúpi 22 tímov z ligovej vetvy a 10 z majstrovskej vetvy. Play-off sa hrá iba na jeden zápas.