Žilina spoznala súpera v Lige majstrov. V druhom predkole bude favoritom

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov.
Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov. (Autor: Facebook Akadémia MŠK Žilina)
Sportnet|2. sep 2026 o 10:01
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Žilina pozná aj možných súperov v treťom predkole.

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov spoznali súpera v 2. predkole mládežníckej Ligy majstrov.

Slovenský dorastenecký majster si zahrá v najbližšom európskom zápase proti lepšiemu z dvojice HJK Helsinki z Fínska a FC Ballkani z Kosova.

Prvé zápasy sú na programe 28. októbra. Odvety sa odohrajú 4. novembra.

Žilinčania postúpili vďaka koeficientu priamo do druhého predkola. Ak sa im podarí zvíťaziť, v ďalšom zápase narazia na lepšieho z trojice Stabæk Fotball z Nórska, Cardiff Met FC z Walesu a FC UNA Strassen z Luxemburska.

Tretie predkolo je na programe 25. novembra, odvety o dva týždne neskôr (9. decembra).

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, mužstvá však absolvujú len šesť zápasov (na rozdiel od seniorských osem).

Okrem Žiliny si v tejto súťaži zahrajú aj mladíci Slovana Bratislava, ktorí postúpili do ligovej vetvy vďaka úspechu seniorského tímu.

Slovan bude kopírovať program A-tímu, no odohrá len prvých šesť zápasov. Narazí teda na Paríž St. Germain, VfB Stuttgart, AS Rím, LASK Linz, Real Betis a Šachtar Doneck.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg.

Do vyraďovacej fázy postúpi 22 tímov z ligovej vetvy a 10 z majstrovskej vetvy. Play-off sa hrá iba na jeden zápas.

Liga majstrov

Liga majstrov

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