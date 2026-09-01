Druhý rok za sebou opúšťa Liverpool. Stredopoliar zamieri na hosťovanie do Španielska

Anglický futbalista Harvey Elliott z Liverpoolu strávi túto sezónu na hosťovaní vo Valencii. Pre 23-ročného stredopoliara to bude druhý ročník za sebou mimo Anfieldu. V tom uplynulom hosťoval v Aston Ville.
Elliott odišiel vlani do Birminghamu s cieľom získať viac herných príležitostí po tom, ako v majstrovskej sezóne Liverpoolu 2024/2025 nastúpil v základnej zostave iba v dvoch ligových dueloch.
Za tím Unaia Emeryho však odohral len deväť stretnutí. Aston Villa sa totiž rozhodla neaktivovať klauzulu, podľa ktorej by ho po desiatich štartoch musela kúpiť za 35 miliónov libier.
Toto leto sa vrátil do Liverpoolu a nový tréner Andoni Iraola mu dal príležitosť v prípravných zápasoch. Následne však chýbal v zostave pri remízach s Newcastlom a Nottinghamom Forest v úvode sezóny.
Po Curtisovi Jonesovi sa stal druhým anglickým hráčom, ktorý odišiel z Liverpoolu za novou výzvou do zahraničia. Jones minulý mesiac prestúpil do Interu Miláno.
Klub tento týždeň opustil aj španielsky stredopoliar Stefan Bajčetič, ktorý sa natrvalo vrátil do svojho materského klubu Celta Vigo.
Liverpool zároveň oznámil príchod 18-ročného brankára Luccu Brughmansa z KRC Genk.
S klubom podpísal dlhodobú zmluvu, no túto sezónu ešte strávi na hosťovaní v belgickom tíme. Informácie priniesla agentúra DPA.