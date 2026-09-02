Bude to najväčšia hokejová aréna na svete. Český miliardár môže začať stavať

Plánovaná multifunkčná hokejová aréna v Pardubiciach, ktorá má mať počas koncertov kapacitu až 25-tisíc návštevníkov, získala stavebné povolenie. Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli magistrátu.
Projekt pripravuje spoločnosť podnikateľa Petra Dědka, majoritného vlastníka hokejového klubu Dynamo Pardubice. Halu chce postaviť v oblasti Nová Cihelna.
Povolenie sa týka výstavby multifunkčnej hokejovej arény, tréningovej haly, hotela, parkovacieho domu a showroomu. Súčasťou projektu sú aj park, verejné priestranstvá, dopravné a obslužné komunikácie, zásobovacie dvory a podzemné parkovanie.
V areáli bude tiež vyvýšená pešia plocha, ktorá prepojí hlavnú arénu, tréningovú halu a hotel.
Hala bude mať vajcovitý pôdorys, ktorý vychádza z usporiadania hľadiska okolo ľadovej plochy. Smerom k mestu sa rozšíri o ďalšie prevádzky, okrem iného administratívne priestory, krátkodobé ubytovanie, múzeum a fanshop.
Hlavný vstup do haly bude na južnej strane. Na severnej strane bude vstup pre zamestnancov a zásobovací dvor na dovoz tovaru a materiálu.
V aréne bude zázemie pre hráčov a účinkujúcich, priestory pre divákov, gastronomické prevádzky, sklady a technické zázemie. Súčasťou budú tiež kancelárie a krátkodobé ubytovanie pre hráčov, bazén s wellness, obchody a múzeum s fanshopom HC Dynamo.
V dvoch podzemných podlažiach bude parkovanie určené predovšetkým pre VIP návštevníkov a hráčov a tiež priestory pre technológie.
Za výstavbu haly investor zaplatí miliardy českých korún. Na území sa musel vysporiadať aj so skládkou komunálneho odpadu.
Projekt vzniká aj na základe plánovacej zmluvy s mestom. Dokument stanovuje podmienky výstavby a rozdeľuje povinnosti medzi mesto a investora.
Pardubice podľa nej nebudú prispievať na prevádzku arény ani na sanáciu starej skládky na Novej Cihelne. Ak investor nesplní niektorý zo záväzkov, hrozia mu sankcie.
Výstavba by mala podľa pôvodných plánov trvať necelé tri roky.
Ak sa plán podarí zrealizovať, Pardubice by sa mohli zaradiť medzi najvýraznejšie hokejové centrá na svete a ich nová aréna by kapacitou prekonala aj legendárne štadióny v Severnej Amerike a Rusku.
Tabuľka: Päť najväčších hokejových štadiónov na svete
Hala
Mesto
Krajina
Kapacita
SKA Arena
Petrohrad
Rusko
21 542
Bell Centre
Montreal
Kanada
21 105
United Center
Chicago
USA
19 717
Wells Fargo Center
Philadelphia
USA
19 537
Little Caesars Arena
Detroit
USA
19 515