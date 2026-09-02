Ďalšie rekordné prestupové obdobie. Premier League zažila historické leto

Viac ako polovica futbalových tímov v anglickej Premier League prekonala počas tohto leta svoje prestupové rekordy.
V rovnakom prestupovom období sa zároveň uskutočnili štyri z piatich najdrahších nákupov v histórii najvyššej súťaže.
Po tom, čo sa Elliot Anderson pripojil k Manchestru City za 116 miliónov libier a Morgan Rogers prestúpil do Chelsea za 117 miliónov, posledné dva dni prestupového obdobia priniesli ešte vyššie sumy.
Najprv Liverpool zaplatil za Bradleyho Barcolu z PSG 106 miliónov, no s prípadnými bonusmi sa čiastka vyšplhá na 123 mil.
City sa potom rozhodlo do stredu poľa pridať k Andersonovi aj Enza Fernandeza z Chelsea. Argentínčanov prestup za 125 miliónov libier vyrovnal britský rekord, ktorý minulý rok stanovil Alexander Isak posilnením Liverpoolu.
Prestup Sandra Tonaliho z Newcastlu do Tottenhamu má potenciál stať sa piatym prestupom za viac ako 100 miliónov pričom pôvodnou sumou 92,5 milióna libier prekonali Spurs svoj klubový rekord dvakrát v jednom týždni.
Nasledoval bezprostredne po príchode Mateusa Fernandesa z West Hamu za 85 miliónov libier. Podľa agentúry DPA naopak Newcastle získal za predaje Tonaliho, Bruna Guimaraesa a Anthonyho Gordona 235 miliónov.
Z dvadsiatky tímov zaplatilo pre klub rekordnú čiastku jedenásť účastníkov PL, pričom šesť z nich viac ako raz.
Nováčikovi z Coventry sa to podarilo až štyrikrát, pričom Ghančan Caleb Yirenkyi posunul rekord na 23,1 milióna.
Podľa predbežného výpočtu prekonali celkové výdavky minuloročné maximum a dostali sa na sumu 3,46 miliárd libier. Len počas záverečného dňa letného prestupového obdobia minuli kluby 475 miliónov.