Slovan má posledné hodiny, môže prísť tajné eso. Pýtajú trojnásobok?

Letné prestupové obdobie v elitných európskych ligách sa skončilo 1. septembra. Včera. Slovensko však má na rozdiel od väčšiny veľkých súťaží ešte čas. Prestupové okno v Niké lige sa zatvára až 16. septembra, v Česku 8. septembra.
Pri medzinárodných transferoch je pritom rozhodujúci termín krajiny, do ktorej hráč prichádza, nie tej, z ktorej odchádza.
Pre Slovan Bratislava je však dôležitejší ešte jeden dátum. Ak chce svoju novú posilu využiť v jesennej a zimnej fáze Ligy majstrov, musí ju stihnúť zaregistrovať na európsku súpisku. UEFA stanovila konečný termín na 3. septembra 2026 o polnoci.
Inak povedané: na európsku posilu má Slovan už iba pár hodín.
Hráč, ktorý príde neskôr, môže nastupovať iba v domácej lige či Slovnaft Cupe. A tak sa po postupe do hlavnej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže prirodzene vynára otázka: ešte niečo príde?
Pred dvoma rokmi veľké mená neprišli
Odpoveď možno čiastočne hľadať v tom, čo sa dialo pred dvoma rokmi.
Takto pred dvoma rokmi sa Slovan chystal na svoju prvú účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov. Verejnosť po historickom postupe očakávala, že klub výrazne posilní.
Veľká prestupová bomba sa však nekonala.
Danylo Ignatenko, ukrajinský stredopoliar, prišiel zadarmo zo slávnej, ale krachujúcej značky Girondins Bordeaux, kde v tom čase hrával druhú francúzsku ligu.
Artur Gajdoš prišiel z AS Trenčín za približne 500-tisíc eur. Slovanu v tom čase vraj chýbalo aj skautské oddelenie.
Klub pritom nebol ochotný preplácať hráčov len preto, že sa kvalifikoval medzi európsku elitu.
„Stalo sa to, čo som trošku aj predpokladal, že kluby to trošku zneužívajú a pýtajú za hráčov dvojnásobok alebo trojnásobok toho, čo sme mali dohodnuté,“ vravel vtedy pre Slovenskú televíziu Róbert Vittek, riaditeľ Slovana pre medzinárodné vzťahy.
Slovan vtedy iba za postup do hlavnej fázy Ligy majstrov zarobil prémiu 18,62 milióna eur. Ak k tomu prirátame ďalšie bonusy od UEFA, príjmy za permanentky, lístky a podobne, zárobok sa mohol priblížiť k hranici 30 miliónov eur.
Verejnosť aj preto očakávala zvučnejšie posily a väčšie investície.
Vittek vtedy odmietol konkretizovať, akú čiastku klub vyčlenil na posily. Zdôraznil však, že prípadné príchody musia dávať zmysel.
„Nemyslím si, že keď teraz kúpime štyroch hráčov za päť miliónov, tak zdoláme Manchester City alebo Bayern Mníchov,“ vravel vtedy Vittek.
Aj preto treba súčasnú situáciu vnímať triezvo. Slovan síce opäť prenikol medzi európsku elitu a tentoraz dokonca pod vedením nového trénera Yayu Tourého, no samotný postup ešte automaticky neznamená, že klub začne rozhadzovať desiatky miliónov.
Jeden či dvaja hráči?
Slovan sa zrejme nebude púšťať do veľkých nákupov na poslednú chvíľu. To však neznamená, že je prestupový zoznam definitívne uzavretý.
Jeden či dvaja hráči by ešte mohli prísť. A Slovan môže zároveň prekvapiť menom, ktoré sa doteraz v súvislosti s Tehelným poľom vôbec nespomínalo.
Aj to je jedna z možností. Tréner Yaya Touré má za sebou kariéru v najväčších európskych kluboch a svoje konexie môže využiť aj pri hľadaní posíl. Nie všetky rokovania preto musia preniknúť na verejnosť.
Zatiaľ sa však špekuluje najmä o niekoľkých konkrétnych hráčoch.
Sahmkou Camara
Sahmkou Camara je 23-ročný guinejský reprezentant narodený v Paríži, ktorý patrí pražskej Slavii. Robustný 193-centimetrový stopér futbalovo vyrastal vo Francúzsku, výraznejšie sa však presadil vo Švajčiarsku v drese Stade Lausanne-Ouchy. V sezóne 2023/24 tam odohral 25 zápasov a zaujal svojimi fyzickými parametrami.
V januári 2025 ho Slavia získala približne za 350-tisíc eur a následne ho poslala na hosťovanie do Karvinej, kde sa rýchlo zaradil medzi opory defenzívy.
Camara je typom moderného stopéra. Napriek výške a robustnej postave je pohyblivý, silný v osobných aj vzdušných súbojoch a dokáže loptu konštruktívne vyviezť z obrany. Práve fyzická dominancia patrí medzi jeho najväčšie prednosti.
Zároveň má aj tienistú stránku. V českom prostredí sa pri ňom často spomína určitá nevyspytateľnosť, výkyvy koncentrácie či zbytočné fauly a karty. Jeho trhová hodnota sa pohybuje okolo 1,2 milióna eur.
Podľa informácií webu iSport sa do hry o slávistického stopéra vložil na poslednú chvíľu, teda deň pred uzávierkou európskych súpisiek, Slovan Bratislava. Je otázkou, či prebije ponuku z Pardubíc.
Hugo Pávek
Mladý, 21-ročný slovenský mládežnícky reprezentant je odchovancom AS Trenčín. Talentovaný pravý obranca meria 186 centimetrov a v slovenskej najvyššej súťaži na seba výrazne upozornil spoľahlivými výkonmi smerom dopredu aj do defenzívy.
Okolo jeho mena bolo počas leta rušno, čo zrejme trápi aj hráčovu hlavu. Po nezhodách ohľadom predĺženia zmluvy v Trenčíne bol nakrátko preradený do rezervy.
Generálny manažér ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. potvrdil, že rokovania s Trenčínom boli na dobrej ceste, no kluby nakoniec nedokázali nájsť spoločnú reč pri finančných požiadavkách.
Hoci mal Slovan o hráča eminentný záujem, transfer stroskotal a Pávek zatiaľ pokračuje v drese AS Trenčín. Transfermarkt pri jeho mene udáva hodnotu 650-tisíc eur.
Na konci minulej sezóny debutoval v reprezentácii, kde urobil dobrý dojem na kraji pravej obrany. Pávek alternuje aj na poste stopéra.
Ivan Schranz
Skúsený 32-ročný slovenský reprezentačný útočník pôsobí v Slavii Praha. Hráč s 35 štartmi za národný tím bol hrdinom Slovenska na európskom šampionáte 2024, kde bol najlepším strelcom.
Schranz je univerzálny ofenzívny futbalista schopný nastupovať na krídle i hrote útoku. Vyniká bojovnosťou, taktickou vyspelosťou a čuchom na dôležité góly. Podľa Transfermarktu sa jeho trhová hodnota odhaduje na približne 600-tisíc eur.
Vedenie Slovana v minulosti priznalo, že príchod tohto rodáka z Bratislavy dlhodobo nosí v hlave.
Schranz by bol pritom úplne iným typom posily ako mladí perspektívni hráči. Slovan by získal futbalistu, ktorý už pozná prostredie, slovenský futbal aj veľké zápasy. Jeho nevýhodou sú časté zranenia.
Ammar Ramadan
25-ročný sýrsky ofenzívny klenot v drese FC DAC 1904 Dunajská Streda v Niké lige absolútne žiari. Sýrsky reprezentant, ktorý v mládežníckom veku prešiel akadémiou talianskeho Juventusu, patrí k najnebezpečnejším krídelníkom na slovenských trávnikoch.
Podľa Transfermarktu má trhovú hodnotu na úrovni 2,3 milióna eur, no DAC si svoju oporu cení na ešte vyššiu čiastku.
Pre Slovan by bola takáto prestupová suma privysoká. V kuloároch sa preto skloňovala možnosť ročného hosťovania s opciou. Navyše, klub z južného Slovenska veľmi nerád posilňuje priameho domáceho konkurenta v boji o titul.
Prestup z Dunajskej Stredy na Tehelné pole preto zostáva komplikovaný.
Dávid Krčík
Robustný 27-ročný slovenský stopér aktuálne pôsobí vo Viktorii Plzeň. Defenzívny obor s výškou 191 centimetrov zažil raketový vzostup po tom, čo z MFK Karviná prestúpil na konci roka 2025 do Plzne, kde podpísal zmluvu až do roku 2029.
V českej lige si vybudoval povesť jedného z najproduktívnejších a najnebezpečnejších obrancov pri štandardných situáciách. V minulej sezóne strelil v českej lige 12 gólov, čo je na stopéra unikátne číslo.
Vďaka výkonom si vyslúžil aj premiérovú pozvánku do seniorskej reprezentácie Slovenska. Jeho víťazný gól naposledy zariadil Plzni postup do hlavnej fázy Európskej ligy.
Jeho trhová hodnota vystrelila na 1,7 milióna eur. Bolo by preto prekvapením, ak by ho Plzeň pustila. V jeho prípade navyše nejde iba o cenu, ale aj o dlhodobý kontrakt do roku 2029.
Tomáš Suslov
Slovenský reprezentant má iba 24 rokov a vzhľadom na svoj vek už bohaté skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Zahral si na majstrovstvách Európy a v Serie A má na konte 74 štartov. Jeho kariéru vlani pribrzdilo vážne zranenie kolena.
Patril medzi opory Hellasu Verona, ktorý vypadol do druhej ligy. Podľa Transfermarktu stojí štyri milióny eur, pričom Hellas by zaňho chcel ešte viac.
Pre Slovan by to bola doteraz nevídaná suma. Reálnejšou možnosťou by preto mohlo byť hosťovanie.
Suslovov príchod do Slovana bol blízko už v lete 2023. Agentúra, ktorá hráča zastupuje, má blízko k Slovanu, čo môže byť v prípadných rokovaniach zaujímavý faktor. V Taliansku ukazoval veľký talent, ale chýba mu výraznejšia produktivita. Suslov vo forme by mohol byť veľkou posilou.
Douděra už z hry vypadol
David Douděra, český reprezentant a krajný obranca Slavie Praha, bol dlhšie spájaný s príchodom na Tehelné pole. Najnovšie informácie z 1. septembra 2026 však hovoria, že z prestupu do Slovana zišlo.
Douděra má namierené do zámorskej MLS, konkrétne do Cincinnati.