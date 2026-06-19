Liverpool si vyhliadol 100-miliónovú posilu. Nemecký klub jeho ponuku zamietol

Nemecký futbalový klub RB Lipsko odmietol ponuku FC Liverpool vo výške 100 miliónov libier (približne 117 miliónov eur) za 19-ročného útočníka Yana Diomandeho.
Televízia Sky TV uviedla, že klub z Premier League ponúkol Lipsku fixný poplatok 90 miliónov libier plus 10 miliónov libier v dodatočných zmluvách.
Diomande prišiel do Lipska v lete 2025 za 20 miliónov libier zo španielskeho Leganesu so zmluvou do roku 2030 bez výkupnej klauzuly.
Mladík z Pobrežia Slonoviny sa okamžite presadil a upútal pozornosť niekoľkých špičkových klubov.
Lipsko, ktoré sa kvalifikovalo do Ligy majstrov, si chce Diomandeho talent udržať, ale špekuluje sa, že by to v klube mohli prehodnotiť, ak ponuky dosiahnu výšku 120 miliónov libier.
Diomande môže zvýšiť svoju hodnotu na MS, na ktorých Pobrežie Slonoviny zvíťazilo v úvodnom zápase proti Ekvádoru a v sobotu sa stretne s Nemeckom.
Diomande nastúpil v sezóne 2025/2026 do 33 zápasov Bundesligy, strelil v nich 12 gólov.