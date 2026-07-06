Opäť si zahrá s Dúbravkom. Tottenham kúpil najdrahšiu posilu v histórii klubu

Sandro Tonali
Sandro Tonali (Autor: X/Tottenham Hotspur)
TASR|6. júl 2026 o 13:12
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Prestupová čiastka sa vyšplhala na sto miliónov libier.

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur angažoval talianskeho reprezentanta Sandra Tonaliho z Newcastlu United.

S 26-ročným defenzívnym stredopoliarom podpísal šesťročnú zmluvu a zaplatil zaňho 100 miliónov libier, čo je klubový rekord.

Tonali prišiel do Newcastlu v lete 2023 z AC Miláno. Za „straky“ odohral 110 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil desať gólov, na ďalších desať prihral a pomohol tímu získať prvú trofej po 70 rokoch, keď s ním vlani získal anglický Ligový pohár.

„Som veľmi šťastný, že som tu. S hlavným trénerom som sa rozprával takmer dve hodiny o klube, fanúšikoch, štadióne a našom futbale.

Bolo to ako kúzlo, pretože som okamžite vedel, že musím podpísať zmluvu s Tottenhamom. Hral som proti nemu niekoľkokrát a vždy som tu našiel skvelú atmosféru, ktorú vytvorili skvelí fanúšikovia. Neviem sa dočkať začiatku sezóny,“ povedal Tonali pre klubový web.

V londýnskom tíme sa znovu stretne so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom, s ktorým sa pozná z pôsobenia v St. James' Parku.

„Sandro je výnimočný hráč a skvelá posila pre náš klub. Sledujem ho už dlho, keďže prešiel mládežníckym systémom v mojom rodnom klube Brescia a som veľmi rád, že s ním teraz môžem spolupracovať.

Vzhľadom na jeho kvality bol o Sandra toto leto veľký záujem. On však jasne prejavil svoju túžbu pripojiť sa k Tottenhamu a viem, že naši fanúšikovia budú milovať to, čo do tímu prinesie,“ konštatoval tréner Spurs Roberto De Zerbi.

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