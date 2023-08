Xavi nespokojný po remíze v Getafe: Sotva sa to dá nazvať futbalom

"Snažili sme sa, išli nadoraz. Máme bod, no ten sa nám máli. Myslím si, že sme si zaslúžili viac. Netreba však vešať hlavy, aj minulú sezónu sme odštartovali zle a na konci sme sa radovali z titulu," povedal Xavi.

Barcelona aj vlani vstúpila do novej sezóny najvyššej súťaže bezgólovou remízou s Rayom Vallecanom.

V nervóznom stretnutí oba tímy dohrávali s desiatimi hráčmi. V 42. minúte rozhodca vylúčil útočníka "blaugranas" Raphinhu za úder lakťom do protihráča a v 57. minúte putoval pod sprchy po dvoch žltých kartách aj domáci Jaime Mata.

Vlani sa Xavi sťažoval na výšku trávnika v Getafe, keď podľa neho "zruinovala zážitok z futbalu", tentoraz to boli početné fauly zo strany domácich, ktoré vyhadzovali úradujúceho šampióna z rytmu.

"Toto sa dá sotva nazvať futbalom. Ak toto má byť produkt, ktorý chce Španielska liga predávať, tak potom som v rozpakoch. Bod nám nestačí, ale bol to pre nás veľmi náročný zápas," poznamenal tréner Barcelony.

Toho hnevalo aj časté naťahovanie času zo strany domácich hráčov. "Je to hanebné. Dá sa to však odstrániť, ak zavedieme čistý čas a zastavíme hodinky pri každom prerušení. Už som to tisíckrát hovoril - robíme zo seba bláznov," citovala ho agentúra AFP.

Súťažnú premiéru v drese "Barcy" absolvovali nové letné posily Oriol Romeu a Ilkay Gündogan. Nemecký stredopoliar inkasoval úder do hrude od Damiana Suareza a nepotrestané zostali aj mnohé ďalšie zákroky.