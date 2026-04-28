Smutná správa pre hráča Realu Madrid. Brazílčan príde o svetový šampionát

Brazílsky futbalista Eder Militao absolvoval v utorok operáciu zadného stehenného svalu a príde o letné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Jeho klub Real Madrid síce neinformoval o dĺžke hráčovej absencie, no podľa brazílskych i španielskych médií sa bude zotavovať najmenej päť mesiacov.
Obranca Realu má od svojho príchodu z Porta v roku 2019 problémy s početnými zraneniami, vrátane dvoch dlhších absencií pre vážne zranenia kolena.
Najnovšie si poranil sval na ľavej nohe v minulotýždňovom dueli La Ligy proti Deportivu Alaves.
Militao tak príde o možnosť predstaviť sa na svojich druhých majstrovstvách sveta, debut na šampionáte zažil v Katare pred štyrmi rokmi.
Päťnásobní majstri sveta začnú na tohtoročných MS 14. júna duelom proti Maroku. V rámci C-skupiny si zmerajú sily ešte s Haiti a so Škótskom.