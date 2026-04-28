Smutná správa pre hráča Realu Madrid. Brazílčan príde o svetový šampionát

Obranca Realu Madrid Eder Militao.
Obranca Realu Madrid Eder Militao. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. apr 2026 o 15:40
Najnovšie si poranil sval na ľavej nohe v minulotýždňovom dueli La Ligy.

Brazílsky futbalista Eder Militao absolvoval v utorok operáciu zadného stehenného svalu a príde o letné MS v USA, Kanade a Mexiku.

Jeho klub Real Madrid síce neinformoval o dĺžke hráčovej absencie, no podľa brazílskych i španielskych médií sa bude zotavovať najmenej päť mesiacov.

Obranca Realu má od svojho príchodu z Porta v roku 2019 problémy s početnými zraneniami, vrátane dvoch dlhších absencií pre vážne zranenia kolena.

Najnovšie si poranil sval na ľavej nohe v minulotýždňovom dueli La Ligy proti Deportivu Alaves.

Militao tak príde o možnosť predstaviť sa na svojich druhých majstrovstvách sveta, debut na šampionáte zažil v Katare pred štyrmi rokmi.

Päťnásobní majstri sveta začnú na tohtoročných MS 14. júna duelom proti Maroku. V rámci C-skupiny si zmerajú sily ešte s Haiti a so Škótskom.

    Obranca Realu Madrid Eder Militao.
    Obranca Realu Madrid Eder Militao.
    Smutná správa pre hráča Realu Madrid. Brazílčan príde o svetový šampionát
    dnes 15:40
