Real má v závere sezóny problém. Zranený Mbappé zrejme v El Clásicu nenastúpi

Účasť futbalistu Realu Madrid Kyliana Mbappého v májovom El Clasicu na pôde Barcelony je otázna po tom, čo francúzsky útočník utrpel zranenie stehna v piatkovom zápase 32. kola La Ligy proti Betisu Sevilla (1:1).
Podľa predbežných testov malo ísť iba o preťaženie svalu, no ďalšie vyšetrenia ukázali zranenie najlepšieho strelca tímu. „Diagnostikovali mu zranenie povrchového svalu na ľavom stehne,“ citovala vyjadrenie klubu agentúra AFP.
Francúzskeho kapitána trápili zranenia už počas sezóny, nedávno vynechal dva mesiace pre problémy s kolenom, počas ktorých pociťoval podľa svojich slov „frustráciu, hnev a úzkosť“.
Ďalšia absencia vyvoláva obavy pre francúzsku reprezentáciu pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku, ktoré sa začínajú 11. júna.
Mbappé nastúpil v prebiehajúcom ročníku La Ligy do 28 duelov, v ktorých strelil 24 gólov a je najlepší strelec súťaže. Jeho mužstvo je však v tabuľke na druhom mieste s 11-bodovou stratou na Barcelonu.
V prípade zaváhania „bieleho baletu“ v najbližšom stretnutí proti Espanyolu Barcelona a víťazstva katalánskeho giganta nad Osasunou budú zverenci Hansiho Flicka korunovaní majstrami Španielska ešte pred prvým El Clasicom na novom štadióne „blaugranas“.