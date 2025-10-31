Každý chce byť na ihrisku, reagoval Alonso. Vinicius bol podľa neho úprimný

MADRID. Španielsky tréner futbalového Realu Madrid Xabi Alonso v piatok povedal, že aféru okolo jeho zverenca Viniciusa Juniora a jeho nahnevanej reakcie na striedanie v sobotňajšom El Clasicu považuje za uzavretú.
„Biely balet“ zdolal Barcelonu 2:1 a Alonso vystriedal Viniciusa v 72. minúte. Dvadsaťpäťročný Brazílčan bol nahnevaný a zamieril rovno do tunela, aj keď sa neskôr vrátil a dosledoval duel z lavičky.
Vinicius sa neskôr verejne ospravedlnil fanúšikom Realu, spoluhráčom, klubu a prezidentovi Florentinovi Perezovi, ale nie trénerovi Alonsovi.
„V stredu sme mali stretnutie so všetkými hráčmi a členmi realizačného tímu a Vinicius predniesol bezchybný prejav. Rozprával úprimne, zo srdca. Pre mňa je tento prípad od stredy uzavretý.
Všetci sme na jednej lodi a veslujeme rovnakým smerom. Celý tím sa sústredí na dianie na ihrisku, čo je najdôležitejšie.
Sme súťaživí, každý hráč chce byť na ihrisku,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Alonsa, ktorý tak dal jasne najavo, že brazílskej hviezde neudelí disciplinárny trest.
Napätá situácia okolo Viniciusa prichádza v čase, keď stále prebiehajú rokovania o novej zmluve, hoci jeho súčasný kontrakt platí až do roku 2027.
V tejto sezóne La Ligy zaznamenal päť gólov, no v tíme Realu ho ako hlavného ofenzívneho ťahúňa nahradil Kylian Mbappe, ktorý má na konte už 16 gólov v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach.
Real je na čele tabuľky španielskej súťaže s 27 bodmi, päť bodov pred Barcelonou, a v sobotu privíta trápiacu sa Valenciu.