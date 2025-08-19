Skrátená príprava nemôže slúžiť ako výhovorka, tvrdí Alonso. So zápasom v USA nesúhlasí

MADRID. Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Xabi Alonso pred utorňajším úvodným zápasom La Ligy 2025/2026 proti Osasune Pamplona na Štadióne Santiaga Bernabéua uviedol, že skrátená príprava tímu nebude slúžiť ako výhovorka.
Alonso povedal, že klub požiadal o odloženie zápasu, no žiadosť bola zamietnutá španielskymi futbalovými orgánmi.
Real odohral od 9. júla, keď prehral s Parížom Saint-Germain (0:4) v semifinále majstrovstiev sveta klubov, len jeden prípravný zápas.
„Bolo by pekné, keby sme dostali podporu pri našej žiadosti, najmä pre zdravie hráčov po dlhej sezóne a potrebu väčšieho času na prípravu,“ povedal Alonso.
„Nakoniec to nebolo možné a teraz už nehľadáme výhovorky.“
Sezónu chcelo o čosi neskôr začať aj konkurenčné Atlético Madrid, ktoré v nedeľu aj s Dávidom Hanckom v zostave prehralo v dueli úvodného kola La Ligy 2025/2026 na ihrisku Espanyolu Barcelona (1:2).
Alonso má k dispozícii niekoľko nových posíl, vrátane bývalého obrancu Liverpoolu Trenta Alexandra-Arnolda, a chce začať novú éru po neuspokojivom konci obdobia Carla Ancelottiho.
Real vyhral Ligu majstrov a La Ligu v sezóne 2023/2024, no v minulej sezóne skončil druhý za Barcelonou a v LM vypadol vo štvrťfinále s Arsenalom.
„Som skôr za činy ako za slová. Sľuby pred akciou vo futbale zvyčajne nefungujú,“ dodal Alonso. „Pracujeme tvrdo, ľudia sú nadšení a chceme priniesť túto energiu na štadión a zaslúžiť si úspech.“
Alonso tiež podporil postoj Realu proti plánu usporiadať decembrový zápas La Ligy medzi Villarrealom a FC Barcelona v Miami, čo madridský klub označil za nespravodlivú športovú výhodu.
„S klubovým stanoviskom úplne súhlasím,“ povedal Alonso. „Ak sa majú pravidlá meniť, musí to byť jednomyseľné a vopred by sa to malo prekonzultovať so všetkými účastníkmi súťaže.“