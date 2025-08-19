Skrátená príprava nemôže slúžiť ako výhovorka, tvrdí Alonso. So zápasom v USA nesúhlasí

Tréner Realu Xabi Alonso pred úvodným zápasom sezóny proti Osasune zdôraznil, že krátka príprava nie je ospravedlnenie.

MADRID. Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Xabi Alonso pred utorňajším úvodným zápasom La Ligy 2025/2026 proti Osasune Pamplona na Štadióne Santiaga Bernabéua uviedol, že skrátená príprava tímu nebude slúžiť ako výhovorka.

Alonso povedal, že klub požiadal o odloženie zápasu, no žiadosť bola zamietnutá španielskymi futbalovými orgánmi.

Real odohral od 9. júla, keď prehral s Parížom Saint-Germain (0:4) v semifinále majstrovstiev sveta klubov, len jeden prípravný zápas.

„Bolo by pekné, keby sme dostali podporu pri našej žiadosti, najmä pre zdravie hráčov po dlhej sezóne a potrebu väčšieho času na prípravu,“ povedal Alonso.

„Nakoniec to nebolo možné a teraz už nehľadáme výhovorky.“

Sezónu chcelo o čosi neskôr začať aj konkurenčné Atlético Madrid, ktoré v nedeľu aj s Dávidom Hanckom v zostave prehralo v dueli úvodného kola La Ligy 2025/2026 na ihrisku Espanyolu Barcelona (1:2).

Alonso má k dispozícii niekoľko nových posíl, vrátane bývalého obrancu Liverpoolu Trenta Alexandra-Arnolda, a chce začať novú éru po neuspokojivom konci obdobia Carla Ancelottiho.

Real vyhral Ligu majstrov a La Ligu v sezóne 2023/2024, no v minulej sezóne skončil druhý za Barcelonou a v LM vypadol vo štvrťfinále s Arsenalom.

„Som skôr za činy ako za slová. Sľuby pred akciou vo futbale zvyčajne nefungujú,“ dodal Alonso. „Pracujeme tvrdo, ľudia sú nadšení a chceme priniesť túto energiu na štadión a zaslúžiť si úspech.“

Alonso tiež podporil postoj Realu proti plánu usporiadať decembrový zápas La Ligy medzi Villarrealom a FC Barcelona v Miami, čo madridský klub označil za nespravodlivú športovú výhodu.

„S klubovým stanoviskom úplne súhlasím,“ povedal Alonso. „Ak sa majú pravidlá meniť, musí to byť jednomyseľné a vopred by sa to malo prekonzultovať so všetkými účastníkmi súťaže.“

