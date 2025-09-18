Je čas na stabilitu, znie z klubu. Wolves predĺžili zmluvu s trénerom Pereirom

LONDÝN. Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers predĺžil zmluvu s hlavným trénerom Vitorom Pereirom.
Päťdesiatsedemročný Portugalčan bude viesť účastníka Premier League na základe nového kontraktu ďalšie tri roky.
Pereira nahradil v decembri minulého roka odvolaného Garyho O´Neila a jeho predošlá zmluva mala vypršať na konci sezóny 2025/26.
Vedenie Wolves vyjadrilo súčasnému kormidelníkovi dôveru napriek tomu, že jeho tím prehral prvé štyri stretnutia nového ligového ročníka a nachádza sa na poslednom 20. mieste tabuľky.
„Vitor má veľmi pozitívny vplyv. Priniesol jasnosť, energiu a tímového ducha, čo nám dáva základ pre úspech. Teraz je čas na stabilitu, potrebuje čas na prácu s tímom, aby vybudoval chémiu medzi novými hráčmi a my urobíme všetko pre to, aby sme jeho a jeho štáb podporili,“ uviedol predseda klubu Jeff Shi.