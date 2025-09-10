Eriksen je po konci v Man United stále bez klubu. Zamieriť by mohol do Bundesligy

WOLFSBURG. Klub nemeckej futbalovej Bundesligy WfL Wolfsburg je blízko k angažovaniu dánskeho stredopoliara Christiana Eriksena. Informoval o tom športový magazín Kicker.
Tridsaťtriročný Eriksen je od januára bez klubu po tom, čo mu vypršala zmluva v Manchestri United. Odvtedy sa udržiaval v kondícii vo švédskom klube Malmö.
Eriksen utrpel na ME v roku 2021 zástavu srdca a po resuscitácii absolvoval proces zotavovania sa.
Následne podpísal zmluvu s Brentfordom a od roku 2022 bol hráč United. V drese dánskej reprezentácie odohral takmer 150 zápasov, no v súčasnosti v nej nefiguruje.