Eriksen je po konci v Man United stále bez klubu. Zamieriť by mohol do Bundesligy

10. sep 2025 o 18:50
V kondícii sa udržiaval vo švédskom Malmö.

WOLFSBURG. Klub nemeckej futbalovej Bundesligy WfL Wolfsburg je blízko k angažovaniu dánskeho stredopoliara Christiana Eriksena. Informoval o tom športový magazín Kicker.

Tridsaťtriročný Eriksen je od januára bez klubu po tom, čo mu vypršala zmluva v Manchestri United. Odvtedy sa udržiaval v kondícii vo švédskom klube Malmö.

Eriksen utrpel na ME v roku 2021 zástavu srdca a po resuscitácii absolvoval proces zotavovania sa.

Následne podpísal zmluvu s Brentfordom a od roku 2022 bol hráč United. V drese dánskej reprezentácie odohral takmer 150 zápasov, no v súčasnosti v nej nefiguruje.

